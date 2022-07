Continúa la valoración de los felinos de la Fundación Black Jaguar tras resguardo de la SSC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace unos días se ha mantenido en tendencia el nombre de la Fundación Black Jaguar - White Tiger, ubicada en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México y la cual se encargaba de brindar protección a felinos como leones, pumas o jaguares que habían sido maltratados; no obstante, los ejemplares estaban en condiciones de plurales que derivó en una revisión por parte de las autoridades e incluso, el recinto quedó bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, encabezada por Omar García Harfuch, bajo instrucción de Claudia Sheinbaum.

Tras ello, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este miércoles que luego de valorar a las especies de vida silvestre que ahí se encuentran, se hallaron en estado crítico, por lo cual se mantendrá la valoración de parte de médicos veterinarios zootecnista para que, una vez terminado este proceso, los ejemplares puedan ser trasladados a un sitio donde su condición de vida será mejor.

Cabe destacar que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México había adelantado que los ejemplares serían atendidos por personal de los zoológicos de la capital, lugares a los que dijo, también podrían arribar una vez que las condiciones mejoraran, todo en el marco en que el fundador de este refugio insistió que los animales no estaban en las condiciones que se señalaban aunque esto quedó descartado una vez que se vitalizaron las imágenes de los felinos a través de las redes sociales.

En ese sentido, la Profepa informó a través de una ficha informativa que se detectó la presencia de más de 190 ejemplares antes mencionados, además de 17 primates y dos coyotes, los que se mantendrán bajo observación y atención medica oportuna que evite que su vida siga corriendo riesgo, ya que la mayoría son especies amenazadas y por lo que se ha urgido a preservar su conservación.

"Cabe destacar que la coordinación con sus oficinas de representación en los estados ha permitido que la Procuraduría se encuentre preparada con veterinarios, camionetas, jaulas, equipo de contención, fármacos y dispositivos que garantizan el trato digno y respetuoso de los ejemplares", destacó la dependencia.

Aunque este recinto se ha mantenido en el ojo del huracán, ya contaba con fama desde hacia mucho tiempo debido a los ejemplares a los que, en teoría, se procuraba, lo que a su vez llevó a varios miembros de la farándula a visitarlo y con ello, tomarse fotos con los felinos bajo resguardo. Tal fue el caso del cantante colombiano Maluma; la cantante de pop Katy Perry; la socialité Khloé Kardashian; el corredor de la Fórmula 1, Lewis Hamilton o la empresaria Paris Hilton.

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA, por sus siglas en inglés), fue una de las primeras en condenar que los miembros de la industria del entretenimiento acudieran a tomarse una 'selfie' con estas especies; sin embargo, tanto artistas nacionales como internacionales, han presumido fotografías en redes sociales las cuales incentivaron el interés de los seguidores para replicar la acción, lo que aseguran llevó a la fundación a ver esta actividad con fines de lucro en lugar de velar por la integridad de las especies.

