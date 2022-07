FGR abre investigación contra Peña Nieto por irregularidades financieras; AMLO habla del caso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación contra el expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), por presuntos irregularidades fiscales y financieras. El actual mandatario de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre este caso.

En la conferencia de prensa matutina de este jueves 7 de julio del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el titular de la UIF confirmó que el expresidente EPN, actualmente está siendo investigado por la FGR, debido a que recibió más de 26 millones de pesos por medio transferencias internacionales, realizadas por un familiar desde México a España. En esta intervención, Gómez Álvarez explicó que la UIF aportará toda la información que tenga a la Fiscalía.

La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la FGR, y la Fiscalía ha abierto ya una capeta de investigación [contra Peña Nieto]", declaró Pablo Gómez. "La Fiscalía hará dicha investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía,. las investigaciones no están a cargo de la UIF, que solo hace acopio de la información".

En la imagen, el expresidente EPN y AMLO. Foto: Internet

De acuerdo con el titular de la UIF, se cree que los millones trasferidos al expresidente EPN serían "posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Se señaló que los movimientos se hicieron en tres fechas: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos, cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021. Las transacciones del año pasado hicieron que la UIF empezara con la investigación, según Gómez Álvarez.

AMLO se pronuncia sobre investigación de la FGR a Peña Nieto: Pide no hacer juicios sumarios

Posterior a la intervención del titular de la UIF, el presidente López Obrador pidió actuar con responsabilidad sobre el caso de EPN. Solicitó a los presentes no hacer "juicios sumarios"; asimismo, dejó en claro que lo que se presentó este jueves en Palacio Nacional no es una acusación desde el Gobierno de México contra el exmandatario priista. AMLO puntualizó que en su Administración no se "fabrican delitos".

Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, y que al mismo tiempo actuemos con transparencia, es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad [...] No es para salir a decir 'se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero', no, se tiene información de operaciones que llevó a cabo de 26 millones de pesos que recibió del 2019 a la fecha”, reiteró AMLO.

Son cuestiones de investigación, es Inteligencia financiera, no significa ocultar nada, sino actuar con responsabilidad. Nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie”, argumentó el presidente de México.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina