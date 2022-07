Pese a incremento de casos de Covid-19, AMLO sostiene que México está en semáforo verde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes 8 de julio del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que en esta quinta ola de contagios de Covid-19 no se recurrirá al semáforo epidemiológico, pues no ha habido aumento en hospitalizaciones ni en decesos. Asimismo, sostuvo que el país esta "en verde".

Si bien se ha registrado un aumento en contagios de coronavirus en esta nueva ola, no se ha reportado un incremento significativo en ocupación hospitalaria ni en muertes por esta enfermedad, razón por la que no es necesario volver a informar con el semáforo epidemiológico, ni con las conferencias vespertinas de salud; esto lo señaló el jefe del Ejecutivo Federal mexicano en su 'mañanera' de este día.

Información de la pandemia de Covid-19 en México. Foto: Gobierno Federal

Hasta ahora todo está en verde, es decir no tenemos ningún estado en amarillo y mucho menos en situación de gravedad, no tenemos saturación en hospitales, es muy poco. Este martes, el informe era que teníamos un promedio de 10 por ciento de hospitalizaciones generales y 3 por ciento de hospitalizados en terapia intensiva", recordó el presidente de México sobre el informe de 'El Pulso de la Salud' presentado el pasado martes.

Declaró que si bien el número de decesos a causa de Covid-19 es lamentable para el Gobierno Federal, por fortuna esta cifra no ha ascendido. Asimismo, insistió en que "la mayoría de la gente ya tiene vacunas, estamos seguros y no vamos a dejar de decirlo, que (el coronavirus) afecta más a quienes no están vacunados o no tienen la vacuna de refuerzo. El número de fallecidos está en 12 diarios, la mayoría no vacunados y con otras enfermedades", puntualizó.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud informó en su último reporte técnico diario que el país acumula un total de seis millones 185 mil 219 contagios de Covid-19 y 325 mil 976 muertes por la misma enfermedad. Por otra parte, en las últimas 24 horas, el país registró 32 mil 295 contagios y 48 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2. El pico de la quinta ola presentarse el 17 de julio, según estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

