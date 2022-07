Hoy No Circula 9 de julio 2022: Estas placas 'descansan' hoy sábado en la CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 9 de julio, con motivo del programa Hoy No Circula, los vehículos con holograma 1, terminaciones de placas par, es decir, 2, 4, 6 y 8, tendrán restringida su circulación en un horario de 5:00 hasta las 22:00 horas; el programa también aplicará para unidades con holograma 2, que tengan cualquier tipo de terminación de placas; los autos foráneos no podrán circular de 5:00 a 11:00 horas. Estos son los lineamientos establecidos por la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), que indica que quedan exentos del Hoy No Circula sabatino los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos.

Fotografía: Twitter @CAMegalopolis

También los automóviles de personas con discapacidad, el transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, protección civil, unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos, así como los autos que tengan engomado de color amarillo rojo, azul y rosa. Cabe mencionar que estas medidas se aplican en la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula tiene como objetivo prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes que provienen de fuentes móviles que circulan en la capital, sin importar el origen de las placas y/o matrícula del vehículo mediante la circulación de su limitación.

Por ello, en el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX se establece que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones los días y horas correspondientes; de lo contrario, la multa será de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, de mil 924.4 a 2 mil 886.6 pesos. Este es el calendario de verificación 2022, por color de engomado, te lo presentamos a continuación para que estés pendiente de tu turno.

Engomado Amarillo (5 o 6): Julio y agosto.

Engomado Rosa (7 o 8): Agosto y septiembre.

Engomado Rojo (3 o 4): Septiembre y octubre.

Engomado Verde (1 o 2): Octubre y noviembre.

Engomado Azul (9 o 0): Noviembre y diciembre.

Fuente: Tribuna