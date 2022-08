Prepara tu CV: Alcaldía Iztacalco anuncia la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si eres de los mexicanos que, por diversos motivos perdió su empleo y no ha habido una oportunidad que te regrese a ser parte de los considerados ciudadanos económicamente activos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que este 10 de agosto se continuará con la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, la cual permitirá a los ciudadanos tanto de la CDMX como del Valle de México encontrar una actividad remunerada o incluso, hallar espacios para realizar prácticas profesionales.

Cabe destacar que la mencionada feria se realiza de manera presencial y además de ello, la dependencia informó que se habilitó una herramienta para que los ciudadanos interesados registren su participación dentro de las Ferias del Empleo que se llevan a cabo no solo en la capital, sino en todo el país ya que cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Asimismo, esta feria que este miércoles 10 de agosto se realiza en la alcaldía antes mencionada, tiene como objetivo que la población joven se integre a la actividad laboral, por lo que durante el mes de agosto, estará visitando otros puntos, tanto de la urbe encabezada por Claudia Sheinbaum como en el resto del país, así que te informamos que si quieres darte de alta en la plataforma anteriormente mencionada, prepares los siguientes documentos que te serán pedidos:

Clase Única de Registro de Población ( CURP ) certificada

) certificada Correo electrónico

Teléfono de contacto

Currículum en formato PDF o Word

Cabe destacar que también te serán solicitados otros datos personales y, no te desesperes, pues en caso de no haber alcanzado a llegar a tiempo la la feria tanto de Iztacalco como de Toluca, el mismo sistema te informará donde se instalará la siguiente, pues cabe destacar, las ofertas de trabajo no se limitan a las personas que residan en el lugar donde se llevan a cabo, por lo que es importante que cuentes con dicho registro.

