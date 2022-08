Claudia Sheinbaum niega que la tenencia vehicular vaya a desparecer en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum adelantó que no está en los planes de su administración el eliminar el pago de la tenencia vehicular, esto luego de que en el último año hubiera una modificación en el modelo de pago de este impuesto en la capital mexicana, además reiteró que no se ha hecho ningún estudio al respecto, por lo que por el momento no es viable esa opción.

La mandataria capitalina respondió a los cuestionamientos de la prensa luego de que esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará entrever que la erradicación de dicho impuesto era posible, tanto en la CDMX y Veracruz, lo anterior, toda vez que los gobernantes de cada región, lograran generar un ahorro en sus recursos, porque sus gobernantes ‘son gentes honestas’.

El pago de tenencia en CDMX no se elimina Foto: Archivo

Es un impuesto local, entonces depende mucho de los estados, tiene que decir que si hay 17 estados donde no se cobra, faltan 15 ellos tienen que tomar las decisiones todo de acuerdo a sus finanzas", dijo AMLO durante la conferencia matutina.

Al respecto, Claudia Sheinbaum descartó que por el momento se tenga pensado quitar el pago de la tenencia vehicular que en el último año modificó su forma de cobro, toda vez que el cálculo se realiza con base a un porcentaje del valor del vehículo, lo cual señaló de ventaja, pues esta acción habría reducido el costo, además por la forma en que se cobra la tenencia en el Estado de México, pues es sabido que muchos capitalinos emplacan sus autos en la demarcación estatal a fin de reducir gastos.

Se cambio la manera porque antes estaba tasado por el monto del vehículo, después fue un porcentaje, lo cual redujo la tenencia, también porque el Estado de México lo cobra de manera distinta, entonces hasta el momento no hemos hecho ningún estudio para modificarla", señaló. Sheinbaum.

De acuerdo datos de la Secretaría de Administración y Finanzas en la Ciudad de México, tan sólo en 2020,se lograron recaudar por impuesto de tenencia vehicular cuatro mil 524.4 millones de pesos; en el 20221 fueron tres mil 905.2 millones de pesos, en tanto que para este año se estima una recaudación de tres mil 991 millones de pesos. Durante la primera mitad del 2022, el monto recaudado sumo los tres mil 753 millones de pesos.

Fuente: Tribuna