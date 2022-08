'Mañanera' de AMLO: "No nos iremos hasta que no rescatemos a los 10 mineros de Coahuila", dice CNPC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles se cumplió una semana del derrumbe de una mina en la comunidad de Sabinas, Coahuila, en la que quedaron atrapados 10 trabajadores. Al respecto, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez declaró que los elementos de rescate no se retirarán del área hasta que se recuperen a las víctimas; asimismo, detalló cuáles han sido las operaciones de las últimas 24 horas en el sitio.

En la imagen, Laura Velázquez, titular de la CNPC. Foto: Gobierno de México

En la conferencia de prensa 'mañanera' del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), efectuada desde Palacio Nacional, Laura Velázquez informó que si bien el pasado miércoles rescatistas ingresaron a la mina de Las Conchas para salvar a los 10 trabajadores que están atrapados desde hace una semana, la operación se tuvo que suspender debido a que no había condiciones de seguridad; se reportó que el espacio era estrecho y que habían escombros que impedían las labores.

No obstante, las acciones no se han suspendido, aseguró la funcionaria de Protección Civil Federal, como habrían documentado medios de alto alcance; señaló que ella y su equipo "no nos iremos hasta que no rescatemos a los 10 mineros de Coahuila". Agradeció el apoyo tanto las autoridades federales, como estatales, municipales y de los mineros voluntarios están en la zona; dijo que todos hacen su mejor trabajo.

No nos vamos a ir de aquí, como fueron sus instrucciones, hasta que no rescatemos a nuestro 10 mineros que están en la mina de Pinabete, jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso como lo mencionó un medio de comunicación", declaró la CNPC en la 'mañanera'.

En la imagen, el informe de la CNPC sobre labores en la mina de Sabinas, Coahuila. Foto: Gobierno de México

Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y trabajando en equipo día a día para lograr el objetivo de sacar a nuestros mineros de la mina Pinabete, esperemos que sea el día de hoy (el rescate), presidente", agregó.

Finalmente, Laura Velázquez señaló que ya se acumulan 183 horas de trabajo ininterrumpido para lograr el rescate de los trabajadores. Declaró que el trabajo que realizan es "continuo, entregado, bien coordinado. Nos reunimos en varios momentos para determinar estrategias para el bombeo, las acciones de búsqueda y de rescate. Cada hora nos mantienen informados […] Es un trabajo sumamente cuidadoso".

Cabe recordar que el pasado miércoles, en conferencia de prensa con el mandatario AMLO, la CNPC señaló que se esperaba que ya se pudiera ingresar a rescatar a los 10 trabajadores que quedaron atrapados tras la inundación y colapso de una mina en Sabinas, Coahuila; y si bien Equipo de Rescate ingresó, lamentablemente las condiciones aún no son las óptimas para sacar a las víctimas. Familiares de los mineros se han declarado a medios "desesperados".

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina