"No hay acuerdos en los oscurito": dice Claudia Sheinbaum a dueños del Sonora Grill

Ciudad de México.- Luego de que en redes sociales se desatara una polémica contra el restaurante Sonora Grill por presunta discriminación en una sucursal ubicada en la zona Polanco en la CDMX, los representantes legales de la cadena buscan una reunión con Geraldina González, titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México (Copred), según informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia de prensa la mandataria capitalina reveló que fue la titular de Copred quien le envió una nota en la que hablaba de la situación, la cual considera como ‘grave’, ya que los abogados de la empresa restaurantera han insistido demasiado en tener dicha reunión. Cabe recordar que la dependencia tiene un archivo abierto de queja por conductas de racismo y la investigación continúa su curso.

Recordemos que fue a raíz de una denuncia ciudadana en plataformas sociales, en la que se detalló que los empleados del lugar separan a los comensales por su color de piel, en zonas denominadas como 'Ghandi' y 'Mousset', lo que provocó que la Copred pusiera manos a la obra y hasta ahora se han realizado las verificaciones necesarias, entrevistando al personal, entre empleados y comensales en diferentes sucursales.

Lo que recibió era que querían verla pero para arreglar el asunto político, Geraldine les dijo que esto no tiene qué ver con la política, sino que esto era un asunto relacionado con la discriminación en un restaurante por racismo, por color de la piel", dijo Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México detalló que Geraldina González le informó que personas identificadas como representantes legales de Sonora Grill arribaron a las instalaciones de Copred solicitando una audiencia con ella: "mencionaron que ‘el grande’ quería reunirse con Geraldine para ver el tema político, antes que el legal", dijo Sheinbaum, y agregó que se les daría la atención, pero hasta después de las investigaciones.

Ante la negativa, los representantes de Sonora Grill insistieron una vez más en tener una reunión con la titular de la dependencia, pues señalan que en las sucursales de la cadena se han registrado actos de agresión, tanto para los empleados como para algunos comensales, sin embargo, las autoridades han rechazado cualquier tipo de contacto con los dueños: "ya que el proceso es totalmente legal y no tiene nada de político", puntualizó la jefa de Gobierno.

Que quede muy claro, este no es un tema político, no entendemos por qué quieren... los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el Gobierno de la Ciudad", subrayó la Jefa de Gobierno.