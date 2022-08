¿No te enteraste? Así puedes reportar la alerta sísmica de tu domicilio si esta madrugada no sonó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la madrugada de este viernes 12 de agosto se registró un sismo en Michoacán, el cual se sintió leve en la Ciudad de México; sin embargo, al tener una magnitud de más de cinco grados, el sistema de alarmas que conecta a los estados de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México se activó; cabe destacar que en esta ocasión solo se advirtió a los residentes de la capital mexicana quienes se despertaron con esta sorpresa.

A pesar de lo anterior, en redes sociales algunos usuarios destacaron que la alerta sísmica cercana a sus domicilios no sonó, por lo cual hubo algunos afortunados que no se percataron de este movimiento telúrico que duró 46 segundos, tiempo necesario para despertar a los que sí escucharon el aviso y tras ello, salieron de sus casas para ponerse a salvo pues este tipo de fenómenos naturales no solo son impredecibles, sino que no se sabe con cuánta fuerza afectarán.

El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum, manifestó que la alerta sísmica sí sonó en la urbe y pese al susto, no se registraron daños, ni a la estructura que conforma a la ciudad ni a los capitalinos que atendieron el llamado; no obstante, esto no dejó bien librada a la actual administración pues hubo colonias donde nadie se enteró, lago que internautas han destacado, de haberse tratado de un sismo más fuerte, quizá hubiera tenido repercusiones graves.

Por ello, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, emitió un comunicado con detalles referentes a este movimiento, al tiempo que se pidió que, aquellos ciudadanos que on hayan escuchado la respectiva alerta, reportarlo a la brevedad a la línea de emergencia 911, pues cabe recordar este sistema de altavoces no se usa solo con la intención de avisar sobre la proximidad de un temblor, sino que además la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) da aviso en torno al robo de algún menor de edad en diferentes puntos de la urbe.

Foto: Twitter @SASMEX

Otra de las formas en las que se puede reportar este sistema es a través de Locatel (55 56 58 11 11) donde los servidores de la nación tomarán los datos necesarios y tras ello, se enviará a personal calificado para detectar cuál es la falla que impide que éstos se escuchen. O si bien se prefiere, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) también toma nota a través de sus cuentas oficiales en Twitter o Facebook donde se pedirá la revisión de los altavoces en cuestión.

