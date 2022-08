"Cobren las facturas a quienes no les pagaron": Alcaldesa de Tijuana manda mensaje al narco

Tijuana, Baja California.- La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero mandó un fuerte mensaje al narcotráfico, en el cual piden que le cobren facturas a quienes las deben y no con la ciudadanía, esto luego de que se desatara un bloqueo, además de la quema de unidades, entre las cuales están autos particulares, así como del transporte público, ocasionando el caos en la zona.

En su mensaje, la exdiputada federal mencionó que no permitirá que ningún ciudadano de Tijuana esté pagando las consecuencias sobre sus conflictos, por lo que solicitó que los problemas se arreglen entre ellos y no con la persona que trabaja para llevar comida a su casa, todo por la vía legal, a lo cual se verá en la necesidad de reforzar la seguridad.

No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello", señaló.