El Injuve hace entrega del Premio de la Juventud 2022; fueron 7 los galardonados

Ciudad de México.- Este 12 de agosto el Gobierno capitalino a cargo de Claudia Sheinbaum, a través del Instituto de la Juventud (Injuve) de la CDMX hizo la entrega oficial del Premio de la Juventud 2022, en total fueron siete las personas galardonadas que se distinguieron por su trayectoria y su labor social en diferentes ámbitos, a través de los cuales han contribuido a mejorar el bienestar de la sociedad, de acuerdo con los establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.

En el evento, la Directora General del Injuve, Beatriz Olivares Pinal señaló que es gracias al impulso que se ha brindado en la actual administración a las y los jóvenes capitalino, son ellos quienes han transformando a la ciudad, convirtiéndolo en un lugar seguro para todas y todos, además de hacerla una ciudad incluyente. Por ello, quienes hicieron entrega de la preseas fueron los beneficiados de los programas Los Jóvenes Unen al Barrio y Reconecta con la Paz, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para determinar quiénes serían los galardonados, el Injuve tomó en cuenta los proyectos vinculados a los ámbitos académico, artístico cívico, político ambiental, promoción y defensa de los Derechos Humanos. Los trabajos fueron calificados por un jurado integrado, además de la titular del Injuve, por representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Las ganadores del Premio de la Juventud 2022 fueron: Arsenio Vargas Vázquez, por mérito académico en la categoría C; Eduardo Soriano Ramírez, por mérito artístico categoría B; Arturo Martínez Zanabria por mérito artístico categoría C; Francisco Alberto Alfaro Rozales por mérito cívico, político o ambiental, categoría B; Andrés Caballero Hernández por mérito en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, categoría B; Stephanie Yamile González González, en la distinción mérito por la promoción y defensa de los derechos humanos, categoría C; y a Daniel Jiménez López, mención especial en la distinción al mérito artístico categoría B.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum envió una especial felicitación para los ganadores de la presea: "Gracias por aportar su energía y talento a la Ciudad y al país", escribió junto a una serie de postales en las que se ve a los premiados en el podio de la ceremonia que se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud en las instalaciones del Museo de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna