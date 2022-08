Gobernador de Nuevo León hace esta singular petición a AMLO para atacar la sequía

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Desde hace varias semanas, el estado de Nuevo León ha tenido que hacer frente a una fuerte sequía, algo por lo que varias entidades del país han dado apoyo con el envío de pipas, tal fue el caso del Gobierno de la Ciudad de México; no obstante, para dar un apoyo más fuerte, el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador viajó a la sultana del norte para llevar a cabo la firma del Plan de Apoyo: Agua para Nuevo León, lo cual se realizó en la capital del estado con un evento protocolario.

En dicho evento, no solo estuvo presente el titular del Poder Ejecutivo, sino que además se hizo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y claro está, el gobernador del Estado, Samuel García Sepulveda quien delante de los representantes de los medios de comunicación, hizo una singular petición al mandatario federal que de inmediato volvió tendencia a ambas personalidades de la política mexicana.

"Venga más seguido porque usted trae lluvias a nuestra tierra", dijo el gobernador a AMLO.

Lo anterior se debió a que desde el pasado 12 de agosto, diversos municipios del estado registraron lluvias que fueron celebradas por internautas en redes sociales, precipitaciones que no solo permitirán que las presas del estado lleguen a una buena capacidad, sino que además permitirán que los cultivos y el ganado puedan salir avante de la sequía que ponía en jaque la cosecha y claro, la vida de los animales para consumo.

Por ello, García Sepulveda inicio su discurso resaltando que este fenómeno natural se mantendrá en lugares como Montemorelos, Linares o Santiago, algo por lo cual atribuyó la presencia del mandatario originario de Tabasco con quien el miembro de Movimiento Ciudadano 'limó asperezas' una vez que asumió el cargo tras suceder a Jaime Rodríguez Calderón alias 'El Bronco'.

Cabe destacar que además de agradecer al mandatario federal su presencial, también el gobernador del estado resaltó que la administración de AMLO ha dado apoyo a duplicar el abastecimiento del denominado acueducto Cuchillo 2, mientras que también se ha contemplado al proyecto Prensa Libertad, obras donde se busca que para el siguiente verano ya no se experimente una situación similar que llevó a generar cortes de agua o incluso, la suspensión del suministro del vital líquido en varios puntos del estado.

Aunque López Obrador no hizo referencia a que su visita al estado estuviera ligada con la presencia de lluvias, sí mencionó que lamentaba haber actuado tarde, al tiempo que reiteró que se daría le apoyo en todo momento pues su intención no es la de gobernar con fines partidistas sino en beneficio de la ciudadanía ya que su Gobierno representa a todos. "Tenemos que ponernos de acuerdo siempre (…) hay que atender el problema. Hay que ordenar el desarrollo, no se puede pensar solo en el crecimiento, se requiere que haya planeación para el desarrollo y yo creo que esta situación que se está viviendo va a ayudar a que todos participemos y que cuidemos el agua, que tengamos más conciencia de la importancia de este recurso vital", manifestó.

