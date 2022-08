CDMX: Regresan los tradicionales bailes a la Plaza de la Ciudadela en el Centro Histórico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los ancianos de la capital fueron los que más sufrieron durante la pandemia por Covid-19 que azotó al país, pues son la población con mayor riesgo, lo anterior debido a su avanzada edad, pero no fue como tal la enfermedad la razón que los afectó, sino que la cancelación de ciertas actividades lúdicas que realizaban de manera cotidiana, así como el cierre de centros de reunión.

Sin embargo, hace algunas semanas y después de dos largos años de cierres provocados por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, diversas actividades han retomado su camino, tal es el caso de una de las prácticas más tradicionales del centro de la Ciudad de México, la cual agrupa a decenas de personas, entre jóvenes y adultos mayores, cada domingo y les ofrece una manera sana y divertida de disfrutar sus momentos.

En la famosa Plaza de la Ciudadela se retomaron los tan icónicos bailes que convirtieron a esta zona en el lugar perfecto para pasar un fin de semana en familia y en compañía de los más grandes del hogar, pues este domingo, como no se hacía en mucho tiempo, el ritmo del danzón, las salsas y las cumbias se apoderó de todos los asistentes, quienes a partir de las 17:30 horas se reunieron y aprovecharon para reencontrarse con viejos amigos.

Bailes en la Ciudadela antes de la pandemia. Foto: danzoneros.mx

Marco Antonio Pasco, fundador del colectivo 'Artistas Independientes Ciudad de México-Ciudadela', es el encargado de organizar los bailes todos los domingos, lleva realizando esta actividad desde hace 16 años. Esta tradición es sin duda el motivo de alegrías de miles de personas, quienes en sus zapateos y giros encontraron otra manera de disfrutar su adultez, siempre en compañía de sus seres queridos.

Incluso, quienes tienen dos pies izquierdos no tienen problema para formar parte de esta tradición, pues también se ofrecen clases gratuitas de danzón, cumbia, salsa y bachata, así que los capitalinos no tienen pretextos para no asistir los domingos a disfrutar de estos bailes. Los organizadores consideran esta actividad como una manera de apoyar a lo adultos mayores que no tienen muchos recursos económicos y que estarían en situación de olvido en sus hogares.

Los adultos mayores son los primeros en reconocer la importancia de estos bailes y procuran asistir de gala, con sus zapatos relucientes y un bastón, el cual olvidan a la hora en que inicia la actividad, con toda la actitud disfrutan la compañía. Sin embargo, no olvidan la contingencia sanitaria y continúan con el uso de cubrebocas para evitar contraer alguna enfermedad como el Covid-19.

Fuente: Tribuna