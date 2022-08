Tómalo en cuenta: Caída de antena de luz afecta Línea 1 del Mexibús que va al AIFA; tardó 2 horas

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Desde el pasado 21 de marzo entró en operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las magnas obras del Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien a modo de evitar que se gastara mucho dinero con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), usó las pistas de Santa Lucía para este servicio, mismo que además de ser criticado por su infraestructura, lo fue por la distancia que representa entre ambos aeropuertos.

Para ello se reveló que además de servicios de transporte privado por aplicación, la manera más fácil y económica de llegar al AIFA era a través de las Líneas del Mexibús, sistema de trasporte público que conecta al Estado de México con algunas partes de la CDMX a bajo costo; no obstante, la Línea 1 no estará dando servicio debido a que se reporto la caída de una antena de luz que afecta las operaciones.

Fue durante las primeras horas de este lunes 15 de agosto cuando, a través de las redes sociales se informó que en tramo del AIFA a Ojo de Agua no habría servicio pues la antena se había caído en la zona por la cual las unidades transitan y, aunque dicho aviso se emitió desde muy temprana hora, no se sabía cuánto tiempo durará sin restablecerse, lo cual causó enojo entre los usuarios en general y no solo los que buscan llegar al mencionado aeropuerto. Más de dos horas después se informó que el servicio había quedado restablecido aunque esto no evitó que el traslado fuera más lento de lo habitual.

Cabe destacar que a la par de la inauguración del AIFA, las autoridades destacaron que la Línea 1 del Mexibús también ampliaría su ruta, motivo por el que desde el pasado mes de marzo da servicio hasta este lugar cuyo objetivo es reducir el tráfico aéreo en el AICM al tiempo de generar un menor costo en el inmueble por la renta el espacio, lo cual los viajeros conocen como Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Además del Mexibús, se planea que el Tren Suburbano también llegue hasta este punto, lo cual permitirá no solo urbanizar la zona, sino también permitir que los viajeros tengan más opciones de movilidad. Mientras lo anterior se lleva a cabo, la línea 1 del Mexibus cuenta solo con ocho estaciones que van al Aeropuerto, mismas que se aumentaron en la que fue la primera línea que conecta a la estación Ciudad Azteca, perteneciente a la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro con el municipio de Ecatepec.

