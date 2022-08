A la Club de Cuervos: En la alcaldía Benito Juárez quieren su propio equipo de futbol

Ciudad de México.- El alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada dio la bienvenida al equipo local de futbol, Chilangos FC, al exfutbolista Miguel España, quien a partir de ahora formará parte de la escuadra como el Director Técnico, de cara a la próxima temporada de la Tercera División Profesional (TDP), así lo dio a conocer la demarcación a través de un comunicado en el que se agradeció al seleccionado nacional su compromiso con los jóvenes.

El equipo de la alcaldía Benito Juárez cuenta con instalaciones avaladas por la Federación Mexicana de Futbol en el Deportivo que lleva el mismo de la demarcación y desde donde el alcalde expresó que el proyecto inició hace cuatro años y se ha consolidado liguilla tras liguilla, por lo que para esta temporada se espera tener el campeonato para poder seguir impulsando el deporte y probablemente abrir una liga femenil.

Santiago Taboada agradeció al exfutbolista, Miguel España, el haber aceptado la invitación para encabezar a Chilangos FC en la próxima temporada. El nuevo D.T. adelantó que el proyecto es algo serio y se siente agradecido con el recibimiento otorgado por los jóvenes deportistas, el cuerpo técnico, y el director del club, Raif Shahin Ishac, quien destacó el apoyo de la administración de Taboada fomentar el deporte entre los jóvenes.

Es un proyecto serio, desde que llegué me he sentido como en una familia, no esperaba todo esto que rodeaba y la verdad es que estoy muy orgulloso de estar aquí", dijo el exfutbolista.