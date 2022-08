¿Sin planes? CDMX tendrá cine gratis para todos los capitalinos en estos lugares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum en conjunto con la Secretaría de Cultura de la urbe, informaron que en lo que resta del mes de agosto habrá proyecciones de cine en diferentes partes de la capital, evento por el cual se ha extendido la invitación a todos los residentes y a quienes la visitan a ser parte de estos eventos que además de ser benéficos para los mexicanos, también representan un apoyo para el bolsillo pues serán totalmente gratuitas.

De acuerdo con el objetivo de este programa, se busca que todas las comunidades de la CDMX tengan una criamiento con el séptimo arte, algo por lo que además se sumó el Fideicomiso del Centro Histórico quienes colaboran con la dependencia capitalina para seleccionar los espacios, tanto al aire libre como en lugares techados, para que nadie se pierda de estas proyecciones que en su mayoría son los estrenos más recientes de la industria.

Cabe destacar que, aunque el acceso a cada función es gratuita, para garantizar un espacio en cualquiera de las proyecciones agendas, se ha pedido a los interesados hacer un registro previo, ya que además de evitar aglomeraciones, se busca que en los espacios al aire libre no acuda más gente de la esperaba, en especial al realizarse dentro de la temporada de lluvias. Si buscas acudir, es necesario hacer click en este enlace.

Ahora que si ta tienes tu lugar o todavía no te decides sobre si te interesa o no ir al cine gratis, a continuación te mostraos la cartelera que el Gobierno Capitalino y la Secretaría de Cultura tienen planeada, así será más fácil elegir si acudir o no o bien, qué botana será la que lleves para disfrutar de este evento, pues no hay restricciones en cuanto a consumo de refiere como ocurre en los complejos cinematográficos.

Parásitos : Proyección el 16 de agosto en el Faro Aragón; ubicado en avenida 517, colonia San Juan de Aragón, Primera Sección; alcaldía Gustavo A. Madero.

: Proyección el 16 de agosto en el Faro Aragón; ubicado en avenida 517, colonia San Juan de Aragón, Primera Sección; alcaldía Gustavo A. Madero. El increíble castillo vagabundo : Proyección el 18 de agosto en el Faro Azcapotzalco, situado en la avenida Cultura Norte, colonia El Rosario; alcaldía Azcapotzalco.

: Proyección el 18 de agosto en el Faro Azcapotzalco, situado en la avenida Cultura Norte, colonia El Rosario; alcaldía Azcapotzalco. La librería : Proyección el 18 de agosto en Faro Tláhuac de la avenida La Turba, número 15 en la colonia Miguel Hidalgo; alcaldía Tláhuac.

: Proyección el 18 de agosto en Faro Tláhuac de la avenida La Turba, número 15 en la colonia Miguel Hidalgo; alcaldía Tláhuac. Noche de fuego : Proyección el 18 de agosto en Centro Cultural Xavier Villaurrutia ubicado en la avenida Insurgentes; Glorieta de los Insurgentes 11-12, de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc.

: Proyección el 18 de agosto en Centro Cultural Xavier Villaurrutia ubicado en la avenida Insurgentes; Glorieta de los Insurgentes 11-12, de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc. Mary Shelley : Proyección 19 de agosto en Faro Tláhuac de la avenida La Turba, número 15 en la colonia Miguel Hidalgo; alcaldía Tláhuac.

: Proyección 19 de agosto en Faro Tláhuac de la avenida La Turba, número 15 en la colonia Miguel Hidalgo; alcaldía Tláhuac. Experimentos mentales : Proyección el 19 de agosto en Faro Cosmos ubicado en calzada México- Tacuba, colonia Tlaxpana; alcaldía Miguel Hidalgo.

: Proyección el 19 de agosto en Faro Cosmos ubicado en calzada México- Tacuba, colonia Tlaxpana; alcaldía Miguel Hidalgo. Cordera: la fábula del escorpión : Proyección el 19 de agosto en el Faro Oriente. Dirección: calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia; alcaldía Iztapalapa.

: Proyección el 19 de agosto en el Faro Oriente. Dirección: calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia; alcaldía Iztapalapa. El último zombie : Proyección el 19 de agosto en Faro Cosmos ubicado en calzada México- Tacuba, colonia Tlaxpana; alcaldía Miguel Hidalgo.

: Proyección el 19 de agosto en Faro Cosmos ubicado en calzada México- Tacuba, colonia Tlaxpana; alcaldía Miguel Hidalgo. El hombre que vio demasiado : Proyección el 20 de agosto en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, Glorieta de los Insurgentes 11-12, colonia Roma Norte; alcaldía Cuauhtémoc.

: Proyección el 20 de agosto en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, Glorieta de los Insurgentes 11-12, colonia Roma Norte; alcaldía Cuauhtémoc. Lightyear : Proyección el 20 de agosto en Faro Oriente, en calzada Ignacio Zaragoza; colonia Juan Escutia; alcaldía Iztapalapa.

: Proyección el 20 de agosto en Faro Oriente, en calzada Ignacio Zaragoza; colonia Juan Escutia; alcaldía Iztapalapa. Santo contra el doctor muerte: Proyección el 20 de agosto en el Museo Archivo de la Fotografía, en República de Guatemala número 34; colonia Centro (área 4); alcaldía Cuauhtémoc.

