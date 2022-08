Yo soy tu amigo fiel: Jóvenes arrastraron a su amigo por el Metro CDMX, no lo dejaron solo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gracias a las redes sociales nos hemos enterado de un sinfín de historias que suceden en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México y en esta ocasión no fue la excepción, pues se hizo viral un video de unos jóvenes que demostraron que la amistad es lo primero que debe existir, sobre todo cuando existieron algunos tragos de por medio y necesitas que te lleven hasta tu casa, sano y salvo. El momento quedó grabado por un usuario.

En la plataforma social de videos TikTok, un usuario compartió la grabación del momento en que un grupo de jóvenes se encuentran en las instalaciones del Metro, dos de ellos, de pie, toman por las piernas a otro sujeto que se encuentra en el suelo, tirado y aparentemente inconsciente, no se mueve en ningún instante, presuntamente por los efectos del alcohol. Lo arrastraron por el suelo para llevarlo hasta el andén.

Arrastraron a su amigo en el andén Foto: Captura de pantalla

Los hechos habrían ocurrido en la estación Allende de la Línea 2 del Metro CDMX, los jóvenes se ven en aparente en estado de ebriedad y se topan con un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), los encargados de resguardar la seguridad en las instalaciones, que se encontraba realizando labores de vigilancia en la estación del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro, quien no da crédito a lo que el grupo de amigos está realizando en el lugar.

Al darse cuenta, el elemento policial decide no intervenir en el jaloneo y se queda observando en espera de que no ocurra un accidente. Luego de que pudieron llevar al sujeto hasta el andén, uno de ellos se dispuso a recoger las pertenencias que traía en las manos, mientras otro intentó ponerle los tenis, que se habrían salido por el constante jaloneo al arrastrarlo por el suelo, y lo revisan para verificar si no trae nada más.

El video publicado en la plataforma de TikTok, estuvo acompañado de la canción 'Los amigos', de la caricatura Bob Esponja. Entre los comentarios que se pueden leer en redes sociales, los usuarios estuvieron divididos en opiniones, pues mientras unos señalan que el acto fue un verdadero ejemplo de amistad, otros lo tomaron con humor y recordaron viejas hazañas, aunque claro, no faltaron los que destacaron la insensibilidad del policía al no hacer algo, ya sea para sacarlos del metro, o ayudarlos a que entrara al tren.

Aquí puedes ver el video completo

Fuente: Tribuna