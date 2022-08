En la Ciudad de México 58 personas han muerto durante accidentes viales en este 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las calles y avenidas de la Ciudad de México se convirtieron en el escenario de múltiples accidentes automovilísticos en los primeros seis meses de 2022; el asfalto de la capital se ha teñido de rojo, pues un total de 58 personas perdieron la vida en un percance vial, es decir, un aumento del ocho por ciento en comparación con 2021, lo anterior con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Hasta el momento se han contabilizado al menos 359 choques o atropellamientos, un 17 por ciento más que lo registrado el año anterior. El deterioro y la falta de infraestructura son las principales causas de estos sucesos. A pesar de que el número de peatones ha aumentado en la capital, esta no cuenta con suficientes pasos seguros, por lo que el riesgo de un accidente se incrementa en gran medida.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) menos del 45 por ciento de las calles y manzanas de la capital no cuentan con tránsitos idóneos para el peatón, mientras que, en cinco de las 16 alcaldías, la mitad de las secciones no cuentan con ellos. Por lo anterior, la Ciudad de México no cumple con lo estipulado por el Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo (ITDP), en el cual se señala que la infraestructura vial tiene que ser pensada poniendo a los peatones como una prioridad.

Los vehículos no respetan el paso seguro de ciclistas. Foto: @vicmantto

La alcaldía Xochimilco es una de las demarcaciones más peligrosas para el peatón, ya que de las más de dos mil 638 calles que la componen, mil 942 no cuentan con un paso peatonal seguro, es decir, más de la mitad, mientras que 529 solo tienen uno y 167 tienen un paso seguro en todas sus esquinas. El 73.6 por ciento de sus cuadras carecen de este tipo de apoyos, de acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda.

Sin embargo, a pesar del dato anterior, en la alcaldía Cuauhtémoc es donde se registra el mayor número de atropellamientos con 0.72 por cada millón de viajes. La mayoría sucede en el Centro Histórico y las avenidas Paseo de la Reforma, Ribera de San Cosme y Eje Central. La Miguel Hidalgo es la alcaldía que le sigue con 0.57 percances de tránsito por cada millón de viajes. En Ejército Nacional, Horacio y Tacubaya se registran la mayoría de estos hechos.

Fuente: Tribuna