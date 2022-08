'Mañanera' de AMLO: Gobierno planeaba comprar parte de Banamex, pero desistió por el tiempo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 17 de agosto, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que, en sus planes, estuvo que el Gobierno Federal adquiriera una parte de las acciones de Banamex por parte de Citigroup, sin embargo, esto no se realizó por "falta de tiempo".

En la 'mañanera' de hoy, el jefe del Ejecutivo Federa mexicano compartió que tuvo la intención de adquirir el 51 por ciento de las acciones de Banamex por parte de Citigroup, y que el 49 por ciento restante quedaran en manos de particulares. No obstante, debido a que el sexenio de AMLO termina en 2024, consideró que ya no había tiempo para realizar la transacción e incorporación necesaria.

El presidente reveló que se tuvo la idea de comprar parte de Banamex. Foto: Internet

No, no [compraremos sucursales de Banamex]. Llegamos, incluso, a pensar la posibilidad de que el gobierno, la nación, fuese dueño del 51 por ciento de las acciones [de Banamex] y que el 49 quedara en manos de particulares, ¿por qué?, por lo mismo, porque imagínense, el gobierno maneja siete billones de pesos de presupuesto, un banco que tenga ese manejo de recursos, sino en exclusiva sí de manera preferente, tiene garantizado a un cliente importante", declaró el presidente de México en su conferencia de prensa.

Y además, es sabido, eso lo pueden ustedes revisar en Internet, de que todos los bancos tienen utilidades, todos, y son de los que más utilidades tienen, están entre las cinco grandes corporaciones que tienen más utilidades anuales. Entonces, no hay pierde", agregó el mandatario.

No obstante, pese a que parecía una buena estrategia, el Gobierno no realizó acciones de compra por falta de tiempo, ya que se necesitarían reuniones con inversionistas y más cambios dentro de la unidad financiera, señaló el presidente de México. En esta misma intervención, señaló que otra de las razones por la que no se hizo la adquisición fue porque sus opositores, que "están muy rabiosos", iban a señalar a AMLO de comunista.

¿Por qué no lo hicimos?, sí, es importante todo eso, plantear, porque ya no tengo tiempo, ya participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación mayoritaria del gobierno, tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios. [...] Y también, imagínense, como se iban a poner los conservadores, si de por sí están muy rabiosos, irritados, decir 'ya llegó, no que no, ahí está el estatismo, el totalitarismo, el populismo, el comunismo', etcétera", dijo López Obrador.

Finalmente, dijo que debido a que el Gobierno actual está "sentando las bases para la transformación", dicha transacción podría ser posible en el siguiente sexenio u otros.

