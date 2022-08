¡Regresaron los baleros y la lotería a la CDMX! Inició el Festival de juegos tradicionales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La capital del país pudo recordar momentos históricos e icónicos, pues el Monumento a la Revolución fue visitado por baleros, loterías, rayuela y hasta yoyos. Todo esto por la realización del primer día del Festival de Juegos Tradicionales en la Ciudad de México, un evento que atrajo a pequeños y grandes a la Plaza de la República y causó emoción en los niños, además de algo de nostalgia en los adultos asistentes.

Desde las 10 de la mañana de este 18 de agosto, los capitalinos se dieron cita en la explanada y se sumaron a las decenas de juegos organizados, desde la clásica rayuela hasta una cascarita. Los asistentes comentaron que es bueno fomentar este tipo de actividades porque acerca a los menores a realizar ejercicio y al mismo tiempo se divierten al aprender sobre la manera en que sus padres y abuelos solían divertirse.

El agua también se hizo presente, pues las fuentes nunca se detuvieron. Sin embargo, es algo que los menores aprovecharon, con globos de agua se correteaban y perseguían entre los charcos. Además, juegos como memoramas, resorte, gallitos, lotería, dominó, juego de la oca, rayuela, futbol y pintura se hicieron presentes y atrajeron la atención de los más pequeños del hogar, quienes llenos de emoción se dispusieron a utilizarlos.

Se realizó el Festival de juegos tradicionales, Foto: Gobierno CDMX

Pero eso no es todo, pues en la sección ‘La Kermese’ se realizaron bodas y se vendió comida para los menores, incluso se recordaron tradicionales juegos como “El Patio”, El Avioncito”, “Resorte”, “Encantados” y “Los quemados”. Además, todos los asistentes recibieron un álbum al inicio de su recorrido y cuando realizaban cada actividad recibieron una estampa para llenarlo. Además de diferentes premios. Para realizar este evento se habilitaron baños, enfermería y un cuartel de seguridad. Cabe mencionar que estará hasta el próximo sábado 20 de agosto.

"Me siento feliz, porque mi mamá me dejo venir con mis amigas. Me gusta estar en la fuente y aventarle globos de agua a los niños", dijo una de las menores asistentes. El próximo 20 de agosto, para concluir con las actividades, se realizará un concierto de clausura, el cual será a las 20:00 horas en el Monumento a la Revolución y asistirán Aziz Gual, Los Patita de Perro, Triciclo Circus Band, entre otros.

