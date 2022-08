Ya son mexicanos: Metrobús y Sheinbaum agradecen a Coldplay por filmar un VIDEO en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de abril, la agrupación de pop originaria de Reino Unido, Coldplay, sacudió a México con una serie de conciertos que lucieron al tope de su capacidad; incluso, su estadía en la Ciudad de México fue tan larga que usuarios en redes sociales les hicieron memes en referencia a que ya eran mexicanos, tanto que hasta estaban listos para ser parte de la Consulta Popular que el presiente Andrés Manuel López Obrador estaba por llevar a cabo.

Si bien este hecho quedó como una anécdota más, recientemente la agrupación sacó en plataformas digitales el video del tema Humankind el cual forma parte de us más reciente material discográfico titulado 'Music of the spheres' y que, dicho sea de paso, cuenta con fragmentos de los conciertos en el Foro sol y hasta algunos espacios de la capital, entre ellos estaciones del Metrobús o la Torre Mayor y el edificio de BBVA ubicados en Paseo de la Reforma.

Por supuesto que muchos de los fanáticos que acudieron a los conciertos de la banda sabían e la grabación de este videoclip; incluso, muchos se han estado buscando en el mismo y otros afortunados argumentaron en redes sociales haberse encontrado ya; no obstante, la cuenta oficial del Metrobús celebró el haber aparecido en el video oficial con una frase que la cinta de Pixar, Monsters Inc hizo popular, lo cual también generó comentarios divertidos de los internautas que de inmediato captaron la referencia.

"¡No puede ser, salimos en la portada! We love @coldplay ¡Hasta Coldplay ama Metrobús!", se lee en la publicación.

De inmediato, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum también hizo referencia a este evento en donde agradeció a los intérpretes de Yellow, Clock's o A Sky full of stars haber considerado ala urbe, algo que no es novedad pues el tema A Head Full Of Dreams también cuenta con un video oficial grabado en calles de la colonia Roma, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, evento que reforzó el hecho que los británicos ya son tan capitalinos como las quesadillas con queso.

Twitter @Claudiashein

Fuente: Tribuna