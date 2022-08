Jóvenes futbolistas mexicanos se quedan varados en Suecia tras estafa de agencia de viajes

Ciudad de México.- Un equipo de futbol juvenil mexicano quedó varado en Gotemburgo, Suecia, luego de ser estafados por una agencia de viajes, sin que hayan sido ayudados por las autoridades de nuestro país, manifestó Guadalupe Ramírez, madre de familia de uno de los afectados, quien indicó buscó ayuda del Consulado azteca en dicho país europeo, sin que se haya apoyado a los seleccionados con recursos económicos.

Familiares de los miembros del Cracks de Metepec tuvieron que reunir el dinero para lograr que los adolescentes pudieran emprender el regreso a casa. Actualmente los menores están trasladándose desde Frankfurt, Alemania, informó Ramírez, pero el grupo, conformado por 22 menores de entre 13 y 14 años, además de dos entrenadores y un médico, ha sufrido retrasos en el aeropuerto debido a la saturación de vuelos y tuvieron que pasar el fin de semana en el mismo a falta de hospedaje.

La agencia que se contrató nos defraudó, no hizo la compra de los boletos, entonces no hubo boletos desde un principio. Al regreso fue todo un engaño de que ya había y pues no, nada. Se buscó a la cónsul en Gotemburgo. Acudió temprano a verlos, pero lo único que les comentaron fue que económicamente no se les podía apoyar. Únicamente podían ver algún lugar donde les saliera más barato (el hospedaje), igual la comida", manifestó la madre de familia a El Universal.