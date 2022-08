CDMX: joven pagó más de mil pesos por comer cinco memelas en restaurante del Centro Histórico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las estafas en la capital del país son recurrentes, sobre todo a los turistas, quienes suelen ser las víctimas preferidas de las personas que buscan un mayor ingreso aprovechando la inocencia o el poco conocimiento de la Ciudad de México por parte de sus visitantes. Tal es el caso de una usuaria de Twitter, identificada como Sofy Valdivia, la cual compartió la manera en que la intentaron estafar.

A través de esta famosa red social detalló la historia, en la cual tuvo que pagar más de dos mil pesos por consumir cinco memelas, uno de los platillos tradicionales del país y cuyo precio habitual suele estar entre los 25 y 30 pesos. Este lamentable acontecimiento sucedió en un restaurante ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde los dueños y meseros se aprovecharon de un cliente más.

Tierra del Sol es un restaurante de memelas ubicado en los primeros cuadros de la capital, elegido por la mujer para saciar su hambre. Sin embargo, después de consumir sus alimentos fue sorprendida por la cantidad que le solicitaban que pagara por haber comido en el lugar, una cuenta que superaba los mil 500 pesos, de los cuales mil 150 correspondían al precio acumulado de las cinco memelas que consumió. Algo que causó el enojo de la comensal, quien no tuvo otra opción que pagar la cuenta.

En ese sentido, en las publicaciones la joven mencionó que en el menú electrónico del restaurante las memelas no contaban con un precio marcado y expresó que la comida estaba cara y que, si el precio no estaba en el menú, entonces no hacían trampa. Pero no se limitó a publicar lo sucedido, pues también etiquetó al Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco) y denunció los altos precios ofertados por el restaurante. Es por ello que la directora de la dependencia en la zona Benito Juárez, Lourdes Santiago, respondió afirmando que el restaurante cuenta con una carta en la entrada para que uno decida si consumir o no.

Además, la funcionaria declaró que se ha estado monitoreando el establecimiento, junto con otros de la zona, para evitar el abuso hacia los comensales. Por su parte, el restaurante se pronunció y aseguró que "el desayuno completo de memelitas va con 3 memelas con carta a su elección, entre tasajo, cecina enchilada y chorizo + café de olla refill o chocolate + tajada de frutas por $230.00", aclaró. Por lo que fue un error de concepto en ticket, lo cual ya se corrigió para evitar malentendidos en un futuro.

Fuente: Tribuna