"Soy inocente y se va a comprobar": Rosario Robles es libre tras pasar 3 años en prisión

Ciudad de México.- Rosario Robles, la exfuncionaria federal detenida por su presunta relación al caso de desvío de recursos llamado 'Estafa Maestra', salió en libertad del penal de Santa Martha Acatitla la noche de este viernes 19 de agosto, esto luego de que un juez cambiara el estatus de su medida cautelar de prisión preventiva que la mantuvo por tres años en prisión. Ahora continuará su proceso en libertad y no podrá salir del país.

"Soy inocente y eso se va a comprobar" fueron las palabras que la extitular de la titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, expresó ante los medios de comunicación a su salida del penal femenil, en donde adelantó que buscará un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Qué sigue para mí? Descansar, estar en mi casa, evidentemente cuidar de mi salud y ya vendrán otros tiempos. Quiero disfrutar a mi hija, a mis amigos", dijo la exfuncionaria.

Agradeció las muestras de afecto que recibió durante los tres años que pasó en prisión en el penal de Santa Martha Acatitla, refirió que hubo gente que no la conocía que le enviaba comida y mensajes de apoyo: "Quiero agradecer a tanta gente que nunca me soltó, que me escribió, me mandó mensajes, me mandaba comida, que sin conocerme creyó en mí", agregó, al paso que señaló que debió llevar su proceso en libertad.

Al respecto, su abogado, Epigmenio Mendieta, declaró en entrevista con Milenio, que el cambio del juez de control en la medida de prisión preventiva a medidas cautelares, explicó que se trata de una presentación, cada 15 días ante la Fiscalía General de la República (FGR), la prohibición para salir del país, y esto no significa que se haya concluido la parte legal, pero podrá seguir su proceso en total libertad.

Esta institución valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada", explicó la FGR en un comunicado.

Rosario Robles fue puesta en prisión el 13 de agosto de 2019, luego de ser señalada por la presunta omisión de informar a su superior jerárquico, el expresidente Enrique Peña Nieto, sobre el desvío de cinco mil 73 millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu cuando ella era titular de cada una de las dependencias, en el caso conocido como la 'Estafa Maestra'. Además, que a consideración de la fiscalía, mintió al decir que tenía un domicilio y al tramitar una licencia de manejo, presentó otra dirección postal.

