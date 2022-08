CDMX: Claudia Sheinbaum acude a la entrega de 120 patrullas en la alcaldía Cuajimalpa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañó al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, al encabezar la ceremonia del banderazo de salida de 120 nuevos vehículos oficiales que patrullarán la demarcación. Además, mil elementos de seguridad se colocarán en diversos puntos para garantizar la integridad de los capitalinos. Por ello, el alcalde calificó este avance como un logro.

Esta ceremonia se realizó en el conocido Parque La Mexicana, donde se aseguró que la entrega de estas nuevas patrullas permitirá a los vecinos de Cuajimalpa convertirse en los más seguros de toda la Ciudad de México. Esto después de que se sumaron mil elementos más para resguardar a los 200 mil habitantes de la demarcación, es decir, un policía podrá cuidar a 200 personas.

"Hoy no es solamente un tema de patrullas, de incremento de elementos de la policía, estamos hablando de que hoy nuestras familias caminan por las calles y están seguros", destacó el alcalde, quien agradeció la cooperación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y destacó que esto no podría haber sido posible sin el apoyo del titular de esta dependencia, Omar García Harfuch. Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el alcalde ha hecho un "gran esfuerzo" para convertir a Cuajimalpa en la alcaldía más segura de toda la Ciudad de México. "Siempre dijimos que no se trata de blindar alcaldías, se trata de hacer un trabajo coordinado", dijo.

Entrega de 120 vehículos oficiales en Cuajimalpa, Foto: Twitter @Claudiashein

El trabajo en materia de seguridad en la alcaldía ha dado resultados positivos, incluso esta mañana elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron recuperar un vehículo robado en las calles de la demarcación Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de la SSC fueron alertados vía frecuencia de radio sobre una denuncia por el robo de un vehículo color blanco, en Plutarco Elías Calles, colonia San Nicolás Peralta en el municipio Lerma, Estado de México.

Tras rastrear la unidad, los oficiales en coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente implementaron un cerco virtual, lo que permitió ubicar la unidad en Leandro Valle esquina Monte de las Cruces, colonia San Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Para descartar la probable comisión de un delito, los uniformados le marcaron el alto y requirieron al conductor la documentación del automotor, sin embargo, no pudo acreditar la legal propiedad.

Fuente: Tribuna