Tienen medicamento para animales: La Cofepris tiene en la mira a productos 'Chupapanza'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre algunos productos considerados como engañosos que prometen la pérdida de peso y el control de estrés, se trata de los productos Chupa panza, Shupanza, Chupapanza, Me vale madre 60, Me vale madre con melatonina, Me vale madre el dolor, Me vale madre reforzado, Alexjenny me vale madre complejo B y Me vale madre reforzado con flor de magnolia.

A través de un comunicado la Cofepris señaló que todos estos remedios engañosos se presentan en forma de malteadas, tés, gotas, cápsulas, tabletas, solución y gel, además que se anuncian, de manera ilegal, como suplementos alimenticios, algo que resulta peligroso para la salud de quienes lo consumen, pues contienen ingredientes no autorizados y que incumplen con la normatividad establecida, así como con la legislación sanitaria en diversos ordenamientos.

Los productos engañosos prometen reducción de peso Foto: Internet

La dependencia señaló que estos productos, además, no cuentan con la más reciente edición de Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM). En su etiqueta declaran estar compuestos por ingredientes como ginkgo biloba (ginkgo), eucalyptus globulus (eucalipto), cúrcuma longa (cúrcuma), los cuales no deben emplearse para la formulación de suplementos alimenticios.

Se publicitan de manera errónea y exagerada al atribuirles propiedades para la reducción de peso, talla, colesterol y triglicéridos", indicó la Cofepris.

Estos remedios también pueden contener zingiber officinale (extracto fluido de raíz de jengibre); aloe vera (sábila) y citrus aurantium (naranjo amargo), los cuales tienen propiedades toxicológicas. Entre la fórmula también se puede encontrar el bamitol, un medicamento de uso veterinario, que es indicado para atender las afecciones inflamatorias en animales, por lo que se pidió a la población detener el consumo de estos productos.

La Cofepris detalló que los productos engañosos prometen combatir el estrés, reducir ansiedad y depresión, nerviosismo y trastornos de sueño, aliviar dolor de cabeza, migraña, además de combatir y prevenir reumatismo, artritis, mal de ciática y descalcificación con ingredientes como valeriana, toronjil, pasiflora, espino blanco, gingko biloba, hierba de san juan y ginseng, mismos que no pueden emplearse en la formulación de suplementos alimenticios.

De acuerdo con la FHEUM varios de estos productos se comercializan como relajantes y remedios para facilitar el descanso de forma natural, sin embargo estos pueden tener sustancias antipsicóticas y antidepresivas; sin embargo, se desconoce con exactitud las dosis empleadas en estos, lo que podría generar efectos nocivos para la salud, ante ello, la Cofepris hizo un llamado para evitar el consumo de estos.

Fuente: Tribuna