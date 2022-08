AMLO: Pese a consultas de EU y Canadá sobre política energética, México no saldrá del T-MEC

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves 25 de agosto, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre las consultas que Estados Unidos (EU) y Canadá solicitaron al Gobierno mexicano en torno a política energética; también habló sobre si la nación saldría del Tratado entre las tres naciones (T-MEC).

En la 'mañanera' de este jueves, López Obrador afirmó que el Gobierno de EU no debió solicitar dichas consultas dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la política energética mexicana. Pese a esto, lo que consideró una "majadería", dijo que no habría una ruptura ni con el país vecino ni con el tratado entre los tres países de América del Norte, pues todos se necesitan.

No, no, no, no existe ninguna posibilidad [que México salga del T-MEC], porque hay una relación buena, de respeto. Siempre que hablo con el presidente Biden me repite y me repite de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad, con respecto a nuestra soberanía [...] nos necesitamos mutuamente. O sea, sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México, así como a nosotros nos importa mucho tener buenas relaciones con Estados Unidos, a ellos también, ya no es el tiempo de antes", señaló el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.