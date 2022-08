Día de Muertos en el Zócalo de la CDMX: Por primera vez se tendrá un alumbrado festivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México adelantó que con miras a las festividades por el Día de Muertos en la capital mexicana, se instalará un alumbrado especial para la conmemoración, algo similar a lo que se pone para las celebraciones del 15 de septiembre y del 20 de Noviembre o para las fiestas decembrinas, así lo informó el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina durante una conferencia de prensa.

El funcionario capitalino adelantó que este año y por primera vez se instalará un alumbrado especial para la conmemoración del Día de Muertos en el Zócalo capitalino, muy similar al decorado que se montará para celebrar el 15 de septiembre en la capital mexicana. Además, señaló que cada año, la Ciudad de México realiza un desfile de Día de Muertos, y este año, también contarán con un alumbrado.

La CDMX ya prepara la celebración de Día de Muertos Foto; Archivo

"Si recuerdan cada vez ha sido más concurrido, y ha tomado más relevancia el Desfile del Día de Muertos, entonces, además de ser una festividad histórica, que nos simboliza a los mexicanos, queremos sumarnos a eso con el alumbrado en el Zócalo. Por eso, la jefa de Gobierno nos ha planteado que este año, subamos el alumbrado para el Día de Muertos", detalló el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina.

Sobre los artes conceptuales y el diseño de las temáticas que tendrán los mosaicos del alumbrado, el titular de obras apuntó que aún no se tiene nada definido, pero ya se está trabajando: "pero sí habrá alumbrado, cosa que no habíamos tenido. Los edificios no habían sido alumbrados, esta vez sí será", añadió el funcionario. Cabe mencionar que el Gobierno de la Ciudad de México adelantó que para este año se realizarán dos desfiles conmemorativos.

Hace unos días la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum adelantó que, con miras a las celebraciones del Día de Muertos en la capital mexicana, se tiene planeada la realización de dos desfiles, sumado a la Gran Mega Ofrenda que se realiza anualmente en el Zócalo de la CDMX. Uno de los desfiles en donde se represente la tradición y otro donde exista una representación de todos los estados de la república mexicana, para ello, Veracruz ya hizo lo propio al confirmar que se enviará una enorme catrina.

