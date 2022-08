Sheinbaum se reunirá con los familiares del trabajador fallecido del Metro CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el pasado 20 de agosto cuando el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, informó sobre el deceso de una persona que presuntamente se habría arrojado a las vías del tren en la estación Tacuba de la Línea 2, sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina revelaron que se trató de un empleado del Metro, lo que generó una ola de opiniones en redes sociales y las autoridades del transporte debieron salir a aclarar la situación.

A través de un comunicado, las autoridades del Metro de la Ciudad de México señalaron que los hechos habrían ocurrido en la interestación Tacuba – Panteones de la Línea 2, en donde el trabajador Eduardo Hernández Granados, perdió la vida. Se recordó la polémica generada en redes sociales, pues en un primer mensaje se dijo que objetos habían caído a las vías, para minutos después señalar el deceso de una persona, lo que desató una ola de críticas hacia los funcionarios.

Foto: Twitter

Ante la polémica generada alrededor del lamentablemente fallecimiento del trabajador del Metro capitalino, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum expresó ante los medios de comunicación que ya se puso en contacto con los familiares del occiso y que será en las próximas horas cuando se dé una reunión con ellos para tratar asuntos relacionados al tema, además de saber porqué no reconocen la versión entregada por la dependencia respecto al fallecimiento de su familiar.

"El día de hoy me puse en contacto personalmente con la familia y los voy a recibir para escucharlos para saber realmente porque ellos están no reconociendo lo que hizo el Gobierno de la Ciudad, particularmente el Metro, en el tema de la propia Fiscalía (General de Justicia) y personalmente los voy a recibir y escuchar", dijo Sheinbaum. Cabe mencionar que hasta el momento, los familiares del trabajador del Metro señalan que la falta de pericia del personal inexperto, causó que no hubiera comunicación entre los empleados, causando la muerte de Eduardo Hernández Granados.

Nosotros siempre por encima de todo es el apoyo a las víctimas. Vamos a esperar, la que tiene que definir es la Fiscalía General de Justicia con la investigación de los propios peritajes y hay que atender bien a las familias, víctimas para saber exactamente qué pasó", dijo Sheinbaum.

La mandataria capitalina dejó en claro que tomará cartas en el asunto respecto al fallecimiento del trabajador del Metro y en caso de que haya algún error, se fincarán las responsabilidades pertinentes a quienes corresponda. Cabe mencionar que el STC Metro de la CDMX detalló que estas situaciones se investigan como probable comisión del delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, en el que detectives de la Policía de Investigación (PDI) han realizado diversas entrevistas y analizan imágenes en video de cámaras del STC, con el fin de ahondar en los hechos ocurridos y deslinda así las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Tribuna