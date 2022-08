Rescate de mineros en Sabinas, Coahuila: AMLO promete que "no sucederá lo de Pasta de Conchos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a rescatar a los 10 trabajadores que permanecen atrapados en la mina El Pinabete, de Sabinas, Coahuila, desde el 03 de agosto; aseguró que este caso no será igual al de Pasta de Conchos.

En la 'mañanera' de este 26 de agosto, el mandatario mexicano declaró que, en el caso de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, no ocurrirá lo mismo que en Pasta de Conchos, tragedia del 2006 en la que el Gobierno de ese entonces decidió no rescatar a los trabajadores por las condiciones que estaban. Declaró que la instrucción de las autoridades federales en esta misión es no darse por vencidos hasta lograr el objetivo.

En la imagen, el presidente AMLO en la conferencia de prensa matutina. Foto: Gobierno de México

La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar", compartió López Obrador este viernes.

Rescate de mineros en Coahuila tardaría de seis a 11 meses, informa el Gobierno

En esta misma intervención, el mandatario mexicano habló sobre la inconformidad de los familiares de los mineros atrapados en Sabinas, luego de que el Gobierno Federal anunciara que el rescate tardaría un mínimo de seis meses e incluso hasta once. AMLO dijo que comprende su reacción, no obstante, aseguró que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) está dialogando con ellos.

Se está dialogando con ellos [los familiares de los mineros atrapados], es muy triste, entendible, la situación de los familiares de los mineros atrapados. Merecen toda nuestra consideración, respeto. Son situaciones muy graves, lamentables [...] Ellos no están de acuerdo [en el rescate que llevará al menos seis meses], no es que no quieren rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo", explicó López Obrador.

Cabe recordar que el pasado jueves el Gobierno Federal y la CNPC informó a los familiares las víctimas que las operaciones para rescatar a los mineros atrapados, esto por las condiciones actuales de la mina, tardaría de seis a 11 meses, a lo que estos se opusieron, pues consideran que es mucho tiempo. López Obrador dijo se tratará de ver si se puede recortar el tiempo; lo único que prometió es recuperar a los mineros.

Fuente: Tribuna