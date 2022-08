Captan a repartidores de Amazon intentando abrir un paquete en calles de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las empresas de paquetería suelen ser un dolor de cabeza para los usuarios que les gusta comprar productos por internet, incluso para quienes necesitan enviar documentos u objetos. En las redes sociales circulan diversos videos en los cuales los trabajadores de estas organizaciones realizan retos o bailes. Sin embargo, se difundió un nuevo material en el que los empleados de la famosa empresa Amazon intentan cometer un acto ilegal.

Este material se hizo viral y en él se observa a un par de repartidores de esta empresa de ventas por aplicación intentar abrir los paquetes que se suponen deberían de entregar a su nuevo propietario. Algo que, de acuerdo con los comentarios en las redes, resolvió el misterio de que los paquetes lleguen maltratados o con etiquetas despegadas del sello de seguridad. Algo que muchos tomaron con humor, aunque la mayoría lamentó este tipo de acciones.

En el video compartido a través de Tik Tok se ve una camioneta estacionada en calles de la Ciudad de México, donde los dos repartidores intentan despegar una parte de la etiqueta del paquete para observar el contenido de este. El usuario @usuarioscorpion escribió “Cuidado con sus paquetes que piden en Amazon, estos tipos sacan los productos y los cambian por unos de menor calidad, Tengan cuidado con lo que pidan”, precisó en el comentario de la publicación, la cual ha causado miles de reacciones.

imágenes de los repartidores intentando abrir paquetes, Foto: Tik Tok usuarioscorpion

En el material se aprecia a uno de los sujetos mirar al interior de la caja, aunque al parecer no fue de su agrado el contenido, pues de inmediato intentó cerrar el paquete y pegar la cinta adhesiva. Sin embargo, no lo logró y procedió a utilizar un poco de saliva para que la cinta se pegara, aunque sea por unos momentos. En el audiovisual no se pueden observar los elementos de identificación del vehículo, por lo que los usuarios piden revisar el articulo entregado antes de firmar de recibido.

Fuente: Tribuna