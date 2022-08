Hoy No Circula 27 de agosto 2022: Aplica para este sábado en CDMX, Edomex, Puebla e Hidalgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Estamos a sólo unos días de que el tránsito vehicular aumente con el regreso a clases para el ciclo escolar 2022-2023, en tanto eso ocurre, recuerda que el programa Hoy No Circula sabatino no tiene descansos y para el último fin de semana de agosto de 2022, te decimos cuáles placas descansan en la Ciudad de México, así como en algunos estados cercanos a la capital, como el Estado de México y Puebla.

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estas normas fueron diseñadas para cuidar el medio ambiente y la calidad del aire en el centro de la República Mexicana, así, los vehículos que no circulan este 27 de agosto de 2022 son los automóviles con holograma 1 cuyas placas terminen en número par, es decir, 2, 4, 6 y 8. La medida también aplica a los autos que tienen holograma 2 y para las placas foráneas.

Hoy No Circula cuarto sábado del mes Foto: TW @CAMegalópolis

En caso de que no decidas acatar las reglas establecidas por la dependencia y utilices tu vehículo con las restricciones de placas establecidas, podrás hacerte acreedor a una multa que varía de acuerdo a la entidad, por ejemplo, en la CDMX pagarás 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, un equivalente de mil 509.80 a dos mil 264.70 pesos mexicanos; en tanto que en el Estado de México las autoridades te cobrarán hasta mil 460.80 pesos.

Los autos que sí pueden circular este sábado 20 de agosto

De acuerdo con la CAMe, los autos que pueden transitar de manera libre en la capital mexicana, así como en el Estado de México y área conurbada son los Hologramas 0 y 00; Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en número impar (1,3,5,7,9); motocicletas; taxis; automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2; así como automóviles conducidos por personal de salud. Recuerda que las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula permanecen vigentes desde las 05:00 horas hasta las 22:00 de este sábado en la capital mexicana y en la zona conurbada del Valle de México.

Consulta el programa Hoy No Circula Foto: Twitter

En estas entidades se aplica el programa Hoy No Circula

Las restricciones del programa Hoy No Circula llegan hasta el Estado de México y aplican en 18 municipios: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Asimismo, aplica en las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, las cuales se encuentran en el centro del país y conforman la Megalópolis.

Fuente: Tribuna