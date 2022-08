"Mi hija no tiene tatuajes": Madre de Cándida Cristal afirma que el cuerpo localizado no corresponde

Ciudad de México.- El pasado sábado 27 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa informó que el cuerpo de una mujer hallado en un canal de agua de Mazatlán, correspondía al de Cándida Cristal Vázquez, una mujer de 34 años de edad y quien se desempeñaba como locutora, misma quien fue reportada como desaparecida el pasado 21 de julio del presente año, motivo por el que además se reveló, había muerto por asfixia. A menos de 24 horas del hallazgo, la familia asegura que los restos no son los de la antes mencionada pues hay pruebas que demuestran que se trata de otra persona.

A través de las redes sociales, Rosario Vázquez Rubio, madre de la comunicadora, informó que al momento de hacer el reconocimiento de los restos, notaron que había señales claras para confirmar que no era ella, entre las principales es que los restos localizados cuentan con tatuajes, mismos que Cándida Cristal no tenía y por lo que apuntó, esperarán a que las pruebas de dan arrojen sin en realidad es ella o bien, si continúa desaparecida.

"Quiero dejar muy en claro que hay varias señas particulares, del cuerpo que fue encontrado en el Cid, que no coinciden con los de nuestra hija (…) Mi esposo fue quien pasó a identificar y entre las que no se reconocen es un tatuaje, mi hija no tiene tatuajes. Estamos en espera del resultado de ADN", aseveró.