Caso de Florence Cassez: AMLO condena tortura y ordena analizar liberación de Israel Vallarta

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, se estrenó la serie documental de Netflix Caso Cassez-Vallarta, en el que se habla de los eventos alrededor del montaje de Televisa cuando detuvieron a la francesa Florence Cassez y a Israel Vallarta, quien actualmente está recluido. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el material que presenta esta producción y dijo que ordenará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) revisar el caso.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, AMLO, dijo que pedirá a Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC revisar el caso de Israel Vallarta y analice su liberación, esto luego del estreno de la serie documental Caso Cassez-Vallarta, en el que se exhibe y habla de la tortura a la que fue sometido el hoy detenido por parte de las autoridades de la Administración de Felipe Calderón.

Es lo que tiene que hacer Rosa Icela y si hay elementos suficientes, pedir a la Fiscalía que se desista [...]. Yo sí quiero que a partir de este documental, se conozca lo que sucedía en materia de impartición de justicia. Era tremendo, todos estos montajes, además, el acompañar todo esto con tortura", expresó el presidente de México en la 'mañanera'.

En la imagen, Florence Cassez e Israel Vallarta el día de su detención. Foto: Internet

En esta misma intervención, López Obrador habló sobre las críticas que se han emitido en torno a que ya van dos secretarios de Gobernación que "no han podido" sacar a quienes están en prisión por ser torturados. Dijo que ya hay pruebas suficientes de la tortura a la que fueron sometidos, la cual condenó y señaló que no había "entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia"

AMLO habla sobre el documental Cassez-Vallarta y las declaraciones del expresidente francés Nicolar Sarozy

En el documental de Netflix, inspirado en la novela de Jorge Volpi Una Novela Criminal, se retoma una declaración del expresidente francés Nicolas Sarkozy, en la que señala que el exmandatario mexicano Felipe Calderón "no podía tomar decisiones sin su ministro del interior (refiriéndose a Genaro García Luna) y su ministro, en este caso en particular, más poderoso que el presidente". Al respecto, AMLO apuntó que eso ya se había dicho antes.

Yo creo que ya se había dicho antes y en México, no es algo inédito para que se le atribuya al expresidente de Francia. Ya se había dicho aquí tenía mucha fuerza García Luna, hasta puedo repetirlo: era el hombre fuerte, dije brazo derecho", declaró el presidente mexicano.

López Obrador declaró que aún no ve el documental, mas le parece clave para hablar del sistema de justicia de las Administraciones pasadas, y para hacer notar el cambio de su actual Gobierno, el de la Cuarta Transformación (4T). Se 'quejó' de que el material de Netflix no resaltó lo anterior.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina