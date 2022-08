FOTO: Mariana Rodríguez está embarazada; Samuel García, gobernador de NL, espera su primer bebé

Nuevo León, México.- La mañana de este lunes 29 de agosto, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León (NL), Samuel García, anunció a través de sus redes sociales que está embarazada. Al mismo tiempo, compartió una foto con su marido en la que se les ve contentos y sosteniendo la imagen de una ecografía del proceso de gestación de la influencer y titular de la oficina AMAR.

Mediante un post en su cuenta oficial de Instagram, Mariana Rodríguez informó que "se volverán tres", es decir, que el joven matrimonio tendrá su primer bebé. Señaló que tanto ella, como el gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano han estado esperando este momento desde hace ya mucho tiempo. Cabe destacar que la noticia trasciende luego de que en meses pasados seguidores de la esposa de Samuel García señalaran que esta ya había sido visitada por la cigüeña.

Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 ?? tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, escribió Rodríguez.