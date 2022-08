Se registra corto circuito en los respiraderos de la Línea 1 del Metro de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta tarde lluviosa en la Ciudad de México se registró un corto circuito en las instalaciones del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Línea 1 que cabe mencionar tiene un tramo en reparación de la estación Balderas a la terminal Pantitlán, por lo que el Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de Protección Civil arribaron al lugar para realizar las maniobras pertinentes y así como los cortes de circulación.

De acuerdo con la información compartida, los hechos se registraron en los respiraderos de la Línea 1 del Metro capitalino, entre las estaciones Insurgentes y Cuauhtémoc, que se encuentran en la Avenida Chapultepec esquina con frontera en la Colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc. En donde los elementos de seguridad ingresaron a las rejillas de los respiraderos que se ubicaban sobre las calles.

Los uniformados del cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para realizar las maniobras pertinentes y lograron sacar los cables que se quemaron debido al corto circuito, no se reportaron personas heridas, así como tampoco hubo intoxicados, sin embargo, se presentó una importante movilización de personal, incluidos el personal del Metro de la Ciudad de México, lo que provocó afectaciones severas a la circulación.

Luego de revisar las instalaciones, levantar los cables quemados y cumplir con los protocolos de seguridad, se procedió a cerrar las rejillas para evitar que hubiera un accidente vial en la demarcación. Al paso de una hora los elementos de seguridad, Protección Civil y personal del Metro comenzaron a retirarse para comenzar a regular el tránsito en la Avenida Chapultepec, una de las principales calles de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que a través de las redes oficiales del Metro de la CDMX no se reportó nada sobre el incidente de la Línea 1, que corre del metro Observatorio a Pantitlán. Los usuarios señalaron que sólo se vio un chispazo salir de los respiraderos ubicados sobre la Avenida Chapultepec, sin embargo, no se proporcionó más información al respecto. Cabe mencionar que las autoridades del STC Metro capitalino lanzan un exhortó a la población para no tirar objetos a las vías, ya que esto provoca atrasos en el servicio.

Fuente: Tribuna