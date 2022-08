Tras desaparición de una mujer, habitantes de Chimalhuacán toman el Circuito Exterior Mexiquense

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Este lunes 29 de agosto, habitantes del municipio de Chimalhuacán tomaron la decisión de bloquear el Circuito Exterior Mexiquense a la altura del kilómetro 59+600 debido a que exigen a las autoridades locales y federales el retorno de una identificada como Rocío Castillo Escamilla quien cuenta con una ficha de búsqueda misma que fue impresa en diversas lonas que los manifestantes han usado para bloquear el paso.

Familiares y amigos de la joven son los que exigen que las autoridades ejecuten protocolos de búsqueda pues con base a lo expuesto, no han querido atender su petición y la ficha antes mencionada fue emitida por otras organizaciones y no por las competentes; la desaparición y el reporte de la misma ocurrió el pasado 23 de agosto cerca de las 14:00 horas y hasta ahora, no han tenido acercamiento de los funcionarios competentes.

Foto: captura de patalla

La mujer de 42 años de edad fue vista por última vez saliendo de su trabajo, el cual desempeñaba en una cocina económica perteneciente a dicho municipio mexiquense y al perder contacto con ella, fue reportada como desaparecida; sin embargo, los manifestantes afirman que no fueron atendidos como se debería por lo que ante el hartazgo, optaron por tomar la vialidad para así poder ser escuchados.

"Mi hermana desaparece el día 23 de agosto a las 14:00 h (…) Ministerio Público nada más me trae vuelta y vuelta con documentos, no han investigado cámaras ni personas, nada más hacen la burocracia. Decirme que regrese mañana y que regrese mañana", dijo Víctor, quien se identificó como hermano de la mujer.

Foto: Twitter @saascaem

Esta no es la primera vez que las vialidades del Estado de México sufren bloqueos con la intención de exigir a las autoridades el retorno de familiares desaparecidos; sin embargo, sí es la primera vez que se toma el Circuito Exterior Mexiquense el cual ha presentado una intensa fila de vehículos cuyo destino es el municipio de Ixtapaluca. Hasta ahora, se desconoce cuánto tiempo permanecerá bloqueada la circulación o bien, si la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se acercará a los familiares para atender su caso.

Fuente: Tribuna