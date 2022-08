'Mañanera' de AMLO: Presidente se niega a opinar sobre denuncias de la FGR contra Peña Nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tiene abiertas al menos tres carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), a quien señalan por presuntos delitos de carácter electoral, patrimonial, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito. Luego de que esto fuera revelado, se le pidió al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su opinión.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Palacio Nacional, se le cuestionó al mandatario López Obrador qué opinaba sobre la información compartida por la FGR sobre las denuncias que se tienen contra el expresidente priista EPN. No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano se negó a opinar sobre el caso, pues dijo que la dependencia será la encargada de realizar las indagatorias y emitir juicios.

En la imagen, el presidente AMLO leyó el comunicado de la FGR sobre EPN. Foto: Gobierno de México

Ya no es un asunto que tenga que ver con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Si hay pruebas, la Fiscalía que es autónoma va a actuar [...] Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Mi fuerte no es la venganza", expresó el mandatario en la 'mañanera' de este miércoles 3 de agosto.

Asimismo, mencionó que si la FGR decidió compartir la información sobre EPN, se habría debido a que, la mañana del martes 2 de agosto, el presidente AMLO aseguró en conferencia de prensa que ya no presentaría ninguna acusación contra los expresidentes de México, pues los resultados de la Consulta Popular para enjuiciar a estos no fue vinculatoria. Bajo ese tenor, recordó que él se ha dicho en contra de "perseguir" a sus antecesores pues, remarcó, ha priorizado la no corrupción "de aquí en adelante".

Yo creo que dio a conocer esta información porque en la 'mañanera' [del 2 de agosto] se nos preguntó y dijimos que la Fiscalía iba a investigar”, compartió López Obrador.

Mi opinión era que miráramos hacia adelante, y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción. Que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo", agregó el presidente.

Cabe recordar que el pasado martes 2 de agosto del 2022, la FGR informó que tiene al menos tres carpetas de investigación contra el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien actualmente radica en España. Según el actual jefe del Ejecutivo federal mexicano, la dependencia será quien decida si este regresa al país por dichos señalamientos.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina