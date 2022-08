En la CDMX descartan un alza en la tarifa doméstica del agua; cambiarán los medidores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el marco de la presentación de los avances del programa de sectorización de la red de distribución de agua potable de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum adelantó que su administración ya analiza un programa en el que el vital líquido, que sirva para el consumo comercial e industrial, tenga un cobro justo, al tiempo que descartó un aumento a la tarifa doméstica.

"Ustedes recuerdan que desprivatizamos el servicio comercial del Sistema de Aguas, antes estaba privatizado, hoy está ya en manos del Sistema, ¿Qué nos ha permitido hacer? Medir mejor a los grandes usuarios, inclusive ahí se van a sustituir medidores, los grandes hospitales privados, los grandes centros comerciales, centros que consumen agua de manera importante, ahora se van a medir mejor, no se les va a cobrar más tarifa, sino sencillamente se les va a cobrar el consumo", explicó la mandataria capitalina.

No, no estamos planeando el aumento en la tarifa del agua. De hecho, lo que estamos haciendo es medir mejor, también en el cobro", dijo la jefa capitalina.

Además, la jefa de Gobierno capitalino detalló que existe un plan para cambiar los medidores de los grandes usuarios, para lo cual se eta destinando un monto de 100 millones de pesos, aunque dejó en claro que dichos cambios sólo serán para los ‘grandes consumidores’ del sector comercial e industrial, no para el consumo doméstico, incluso detalló que tampoco aplicará para los domicilios que consumen mayor cantidad.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, se tiene el registro de al menos ocho alcaldías de la Ciudad de México que han registrado una mejora en el suministro de agua gracias al programa de sectorización: "Anteriormente, históricamente, lo que se había era cambiar las tuberías… Ahora lo que estamos haciendo es hacer circuitos de agua, al medirlos vamos a saber en dónde están las fugas", detalló la mandataria.

Claudia Sheinbaum añadió que el objetivo del nuevo plan es que hacia el 2024 se concluya la sectorización de toda la ciudad y se avance en el cambio de tuberías. Sostuvo que no se puede hablar de 'huachicol' de agua en la CDMX hasta no hacer mediciones correspondientes: "al desprivatizar el sistema comercial nos hemos dado cuenta que a los grandes usuarios no se les está midiendo adecuadamente el agua, entre otras cosas, por medidores que ya no están midiendo adecuadamente", señaló la mandataria capitalina.

Fuente: Tribuna