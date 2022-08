Hoy No Circula 30 de agosto 2022: ¿Qué placas 'descansan' en CDMX, Edomex, Puebla e Hidalgo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 30 de agosto del 2022 el programa Hoy No Circula funciona con normalidad. Consulta aquí cuáles son las restricciones vehiculares que se aplicarán en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro. ¡Toma nota!

A través de sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este martes 30 de agosto del 2022, el último del mes, 'descansan' de la circulación los automotores que tienen asignado el engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma de verificación 1 y 2. Recuerda que si no respetas las indicaciones del programa Hoy No Circula serás acreedor a una multa por parte de las autoridades de tu entidad.

¿En qué horario se aplica el programa Hoy No Circula?

La CAMe comparte que este martes, y el resto de la semana, el Hoy No Circula se aplica desde las 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, tiempo del centro de México. Cabe destacar que los automóviles que están exentos de estas normas ambientales y de tránsito son los que tienen holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos y/o adaptados como híbridos o eléctricos.

Este es el programa Hoy No Circula que se aplicará esta semana

Autos exentos del programa Hoy No Circula

De igual forma, la CAMe te informa que quedan 'libres' de las restricciones del Hoy No Circula los automóviles de personas con discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos; asimismo, pueden circular sin problema los coches que brindan servicios de seguridad pública, de Protección Civil y de Salud; y las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos.

¡Maneja con precaución este martes 30 de agosto!

