Rescate de mineros en Sabinas, Coahuila: Gobierno de México indemnizará a familias de víctimas

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, declaró que que el Gobierno de México indemnizará a las familias de los 10 trabajadores que permanecen atrapados en la mina El Pinabete, de Sabinas, Coahuila, desde hace casi un mes. Asimismo, detalló que las labores de rescate continuarán.

En la 'mañanera' de este 30 de agosto, el mandatario mexicano declaró que el operativo para rescatar a los 10 mineros de El Pinabete, liderado por la coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, continuará, no obstante, las familias de estas víctimas serán indemnizadas. López Obrador declaró que el Gobierno ya llegó a un acuerdo con estas personas.

En la imagen, el presidente AMLO en su tradicional 'mañanera'. Foto: Internet

Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones , no solo lo convencional sino más, por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente [de Sabinas]", informó el presidente de la República Mexicana en conferencia de prensa.

Cabe destacar que el pasado 29 de agosto, hermanas de algunos de los mineros atrapados en El Pinabete denunciaron a medios locales que, si las esposas de los 10 trabajadores que permanecen en un pozo de Sabinas aceptaban la indemnización, el Gobierno detendría las operaciones de rescate. No obstante, AMLO declaró que se dará "más" de la cantidad que corresponde y que el trabajo de salvación continuará. Incluso señaló que este martes podría haber una reunión para suscribir un documento con ellos.

Al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar, no se va a parar el rescate, no se ha parado, seguimos extrayendo agua de los pozos", compartió el presidente de México.