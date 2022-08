'Caso Cassez-Vallarta': AMLO invita a ver documental de Netflix y exhibe a Felipe Calderon

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), proyectó un fragmento del documental Caso Cassez-Vallarta, de Netflix, en el que el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy declaró que su entonces homólogo Felipe Calderón, no tomaba ninguna decisión sin antes ser aprobado por Genaro García Luna.

En la 'mañanera' de este miércoles, el mandatario López Obrador expuso al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien fue criticado por su homólogo Nicolás Sarkozy, luego de que explotara el caso de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, a quienes el Gobierno acusó de secuestro. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la población mexicana para que viera el recién estrenado documental de Netflix sobre este escándalo.

No está mal que todo esto se esté ventilando. Esta historia de la aprehensión de la señora Florence Cassez y el montaje no se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Estos temas se ocultaban (...) No quiero hacerle la publicidad aquí al documental, pero ojalá la gente lo viera. ¡Vean ese documental sobre este tema! Búsquenlo", declaró el presidente de México.