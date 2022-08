Vacuna Patria: Así puedes registrarte para el ensayo clínico del antídoto contra Covid-19

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estudio de la Vacuna Patria se encuentra en la fase final de pruebas, lo que permitirá avanzar hacia su aprobación para uso de emergencia conta el Covid-19, por ello, el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, extendió la invitación al público en general a participar en el ensayo clínico de este antídoto que es desarrollado por científicos del Conacyt y que ha demostrado eficacia y seguridad.

En esta fase del estudio, se iniciarán las pruebas de aplicación del biológico en humanos, para confirmar la eficacia de la Vacuna Patria, al respecto, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla detalló en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional que las fases de pruebas en animales concluyeron con éxito, pues el antídoto comprobó ser eficiente y compatible cuando se mezcla con otras vacunas.

Se ha pasado las fases preclínicas con éxito, en animales, demostrando seguridad y eficacia, la fase uno en personas voluntarias que han ayudado a este desarrollo demostrando que es un desarrollo vacunal que protege a humanos. Hemos terminado la fase 2 que demuestra que puede usarse como refuerzo", expuso.

En la tercera fase de desarrollo de la Vacuna Patria se convoca a personas mayores de edad en la Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán, que en los últimos cuatro meses no hayan recibido previamente una vacuna contra covid-19, a participar como voluntarios en la aplicación de este antídoto. A pesar de que la invitación es abierta a todo el público, existen algunas restricciones de salud para los interesados.

Además de no tener registro de vacuna en los últimos cuatro meses, los interesados: "que no tengan antecedentes graves al haber recibido otras vacunas, que no tengan una infección respiratoria sintomática activa, que si tienen enfermedades crónicas estén controladas y no vamos a incluir en esta última fase del desarrollo de Patria a personas embarazadas o en lactancia", comentó el Conacyt.

Esta tercera fase del estudio se prevé concluirá en diciembre de 2022, una vez que se tengan los resultados se podrá obtener la autorización para su uso de emergencia. El registro para participar en los ensayos clínicos de la Vacuna Patria se encuentra abierto y concluirá una vez que se tenga la cantidad total de participantes requeridos. Cabe mencionar que el antídoto se desarrolla en conjunto con el Conacyt y el laboratorio mexicano Avimex.

Todas las pruebas han sido vigiladas y certificadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Si está interesado en participar en esta fase de ensayos clínicos, puedes registrarte directamente en la página del Conacyt, en donde deberás llenar un formulario de preregistro y en caso de ser elegido, te lo harán saber a través de los medios de contacto que inscribas en la plataforma.

Fuente: Tribuna