¡Atención! Se esperan fuertes lluvias y granizo en la CDMX para este lunes 8 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México. – Luego de las fuertes lluvias registradas el pasado domingo en la CDMX, que dejaron afectaciones e inundaciones en la zona sur, oriente y poniente de la demarcación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que las condiciones climatológicas prevalecerán a lo largo de este lunes 8 de agosto, por lo que hizo un llamado a la población a tomar precauciones, ya que se espera la caída de granizo y posibles tormentas eléctricas.

Recordemos que este domingo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) activó la alerta amarilla para las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Asimismo, en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, ante las fuertes condiciones de lluvia registradas en la Ciudad de México.

Clima en la CDMX para la tarde del lunes 8 de agosto. Foto: Twitter @conagua_clima

Las autoridades de la Conagua señalaron que se esperan que las lluvias dispersas continúen hasta el próximo martes. Para este lunes, el ambiente fresco y lloviznas predominaron por la mañana, en tanto que en el transcurso de la tarde se espera cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h), con posible caída de granizo y en algunas partes se podrían registrar tormentas eléctricas.

La Depresión Tropical Nueve-E se ha intensificado a la tormenta tropical Howard, se localizó aproximadamente a 595 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 695 al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, por lo que se prevé que hacia el martes las temperaturas máximas en la CDMX serán de 23 a 25 °C, y se pronostica ambiente fresco y bancos de niebla al amanecer en zonas altas que rodean al Valle de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) presentó a través de su página oficial de Twitter, el pronóstico del clima para la CDMX, así como la distribución espacial de las temperaturas máximas registradas por las redes de la SEDEMA, CONAGUA y UNAM, para prevenir a la población, ya que en días pasados activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías capitalinas, por la entrada de nubes productoras de lluvias.

Clima en la CDMX para la tarde del lunes 8 de agosto. Foto: Twitter @conagua_clima

Ante las fuertes lluvias y posibles inundaciones en la Ciudad de México, se invita a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil: no intentar cruzar caminos anegados; localiza lugares altos y rutas al refugio temporal más cercano; aléjate de postes o cables eléctricos averiados, así como seguir atento las instrucciones de las autoridades calificadas. Asimismo, para evitar afectaciones en la vía pública es importante que no tires basura en la calle; no viertas grasas al drenaje; barre coladeras cercanas a tu casa. Si vives en zona de cauces o barrancas, ubica un camino a las zonas de menor riesgo.

Fuente: Tribuna