Toda vida cuenta: Bomberos de CDMX reaniman a un 'perrito' tras rescatarlo de incendio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hay quienes dicen que los perros o gatos no sienten e incluso llegan a menospreciar su vida; no obstante, hay otros que no distinguen entre mascota o humano y hacen todo lo posible por ayudar. Tal fue el caso del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México quienes, al atender el reporte de un incendio en la alcaldía Iztapalapa, se percataron que entre los afectados había un can a quien no dudaron en socorrer para salvar su vida.

Los hechos sucedieron el pasado 6 de agosto cuando se registró un incendio en un departamento localizado en la calle Fuerte Loreto, muy cerca de la calle José Aguilar Barraza, en la colonia Ejército Constitucionalista, de la mencionada demarcación, sitio en donde una vez controlado el siniestro, los tragafuegos empezaron a evaluar los daños, incluyendo a los afectados, resaltando que el can estaba severamente intoxicado tras haber inhalado humo.

Foto: captura de pantalla

Sin pensarlo, varios de los elementos comenzaron a reanimar a la mascota quien se veía visiblemente afectada; incluso, uno de los elementos del Cuerpo de Bomberos indica a los demás mantener la reanimación manual mientras ella da respiración de boca a hocico, lo que permite que haya reacción de esta 'perrita' a quien pronto comienzan a alentar para que no se rinda y siga respirando.

Minutos después, se informó en redes sociales que las labores habían resultado con éxito y el dueño de la mascota, quien no sufrió afectaciones por el incendio, había podido recuperarla para después llevarla a un veterinario donde sería evaluada más detalle para descartar cualquier enfermedad. "Gracias a las labores de nuestros elementos, logramos la reanimación del perrito y se entregó con vida a su dueño, quien lo trasladó al veterinario para su atención médica", se lee en redes.

Este video de casi un minuto de duración, pronto se hizo viral y los bomberos fueron celebrados por su maravillosa acción, pues mientras en redes sociales se difunden imágenes de personas maltratando animales, hay otros que sin importar exponer su vida los salvan, como fue el caso de estos uniformados que cumplieron con su deber. "Total reconocimiento al Heróico cuerpo de @Bomberos_CDMX" y "Son los mejores gracias por tanto", fueron algunos de los comentarios que el clip recibió.

Fuente: Tribuna