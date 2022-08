AMLO defiende los 'decretazos': Señala que no es autoritario y que no se viola la Constitución

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que, el hecho de que su Gobierno recurra a los 'decretazos' signifique que en México se viva bajo un régimen autoritario. Agregó que el Poder Judicial se encarga de decidir si son inconstitucionales o no.

Luego de que el pasado lunes el presidente de México declarara que hará un decreto para que la Guardia Nacional (GN) se integre por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), este martes en la 'mañanera' sacó el tema y dijo que esta medida, la cual ya usado antes el Gobierno Federal, no significa que sea "autoritario". Asimismo, mencionó que el mandatario del país ya no es "el poder de los poderes".

El presidente AMLO informó que la GN está entre las tres instituciones que generan más confianza en la población, según Inegi. Foto: Gobierno de México

No [es autoritario gobernar a base de 'decretazos'], si hay una violación a la Constitución para eso está el Poder Judicial, él es el poder encargado autónomo e independiente", compartió López Obrador en la conferencia de prensa de este día.

Ya no depende del presiente como era antes. Antes el Poder Legislativo y el Judicial dependían del Ejecutivo, así era la simulación, la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, el poder de los poderes era el presidente, ahora ya no es así", expresó AMLO.

En esta misma intervención, dijo que se están "viviendo tiempos interesantes, pero no voy yo a rendirme. Nunca me he echado para atrás, si tengo la razón, si estoy bien con mi consciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo aunque no les guste a las minorías, vamos para adelante", refirió sobre los decretos que ha hecho y planea hacer, como es el acuerdo para que la GN, que nació como un cuerpo civil de seguridad, pase a ser el Ejército mexicano.

Actualmente, la Guardia Nacional cuenta ahora con 110 mil elementos operativos y 260 cuarteles en diferentes puntos de México, de acuerdo con el presidente López Obrador, quien los comparó con los 40 mil elementos que él dice que tuvo la extinta Policía Federal entre el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y Felipe Calderón (2006-2012).

