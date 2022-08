"¡Llegamos tarde!": Usuarios reportan en redes sociales atrasos en Línea 8 del Metro de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los principales transportes públicos más utilizado en la CDMX es el metro, ya que a través de las 16 líneas de servicio se puede visitar toda la capital mexicana, sin embargo, los constantes atrasos en los trayectos causan la molestia de los ciudadanos quienes no dudan en manifestarse a través de las redes sociales haciendo hincapié en las malas condiciones en las que se encuentra dicho transporte.

Así, a través de las plataformas sociales, algunos usuarios comenzaron a reportar fallas en los trayectos de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que circula de la estación Garibaldi a la estación Constitución de 1917, se reportaron fallas y atrasos de más de 15 minutos entre un metro y otro, lo que ocasionó que muchos de ellos llegaran tarde a sus actividades diarias, citas y hasta a los empleos.

Los usuarios reportan atrasos en el servicio. Foto: Archivo

De acuerdo con usuarios, los trenes tardan entre 10 a 15 minutos en llegar a las estaciones, a pesar de que el Metro indica un intervalo de aproximadamente seis minutos. Cabe recordar que las autoridades del Metro hacen referencia a que en temporada de lluvias el avance de los trenes será lento, por lo que se pide a los usuarios salir con anticipación para que en caso de una anomalía en el servicio no lleguen tarde a sus compromisos.

"Por qué tanto retraso en Línea 8?! Ósea estoy parada en Iztapalapa"; "De 10 a 15 minutos por estación porque esa es la verdad, ni para buscar alternativas ya que no se para en la estación si no a mitad del túnel"; son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, en donde mencionaron que se tardan hasta más de media hora en recorrer sólo 4 estaciones de las 12 con las que cuenta a Línea 8 del Metro CDMX.

En redes sociales los usuarios evidenciaron sus quejas. Foto: Captura de pantalla

A estas denuncias se les suman las hecha con anterioridad, por ejemplo, esta semana se hizo viral una postal en la que presentaban el mal estado en el que se encontraba un fragmento del tramo elevado de la Línea B del Metro, a la altura de la estación Deportivo Oceanía, sin embargo, las autoridades del transporte colectivo señalaron que no había mayor problema toda vez que ya se han hecho las verificaciones pertinentes y no representa un peligro para los usuarios, quienes además recuerdan el incidente de la Línea 12 y no quieren que se vuelva a repetir.

