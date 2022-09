Cuarto Informe de Gobierno de AMLO: Estos son los temas de los que hablará el Presidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 1 de septiembre del 2022, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará su Cuarto Informe de Gobierno, en el que hablará de los avances de su Administración en los últimos 12 meses, tal como lo indica la Carta Magna. El evento empezará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y se hará en el Palacio Nacional.

Estos son los temas que tratará AMLO en su Cuarto Informe de Gobierno

Seguridad

El mandatario AMLO presentará información en temas de seguridad a lo largo de este año; si bien una vez al mes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez comparte información sobre resultados en homicidio, secuestro, y otros ilícitos, este día le corresponde a López Obrador hablar de los avances desde hace un año. Asimismo, es probable que dedique palabras en su discurso a la creación de la Guardia Nacional, la cual opera hoy con 115 mil elementos.

Salud

Otro tema que posiblemente será tratado en el Informe de Gobierno de AMLO número cuatro, será la creación del IMSS-Bienestar y de los avances en diferentes entidades del país. Cabe recordar que esta institución pretende brindar atención médica sin costo a la gente que no está afiliada al IMSS u otros programas de Salud gubernamentales. De igual forma, podría hablar de los resultados de la pandemia de Covid-19 en México, la cual ya lleva siete semanas en reducción de casos, según el último informe del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell.

Economía

La actual inflación, fenómeno a nivel mundial que aún no se controla; los apoyos a adultos mayores, a estudiantes y otras acciones que ha hecho, como el combate a las condonaciones de impuestos a grandes empresas, y el cobro histórico de deudas a las mismas, sin duda serán un tema que tocará el presidente de México. En esta sección, es probable que hable sobre los avances que ha tenido el Banco del Bienestar a lo largo de la República Mexicana.

Obras del sexenio de AMLO

Finalmente, pero no menos importante, López Obrador hablará sobre las obras de su Gobierno, las cuales aún no concluyen. Este año, como se recordará se inauguró el Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles', una de las magnas obras del Gobierno de la 4T, por lo que no sorprenderá que AMLO hable del avance de este inmueble. Asimismo, dedicará palabras a la Refinería Olmeca levantada en Dos Bocas, Tabasco, y presentará avances del Tren Maya.

Cuándo, dónde y a qué hora ver el Cuarto Informe del Gobierno de AMLO

Este jueves 1 de septiembre, en Palacio Nacional, el presidente de México compartirá su Cuarto Informe de Gobierno a las 17:00 horas; este emitido por las redes sociales del Gobierno: YouTube, Facebook y Twitter, además de que diversos medios de comunicación darán espacio en vivo al mensaje. ¿Tú lo verás?

