El AIFA está de manteles largos y estrena nueva sala VIP; Hay restaurante y Spa incluido

Zumpango, Estado de México.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha causado polémica desde el anuncio de su construcción. Sin embargo, no deja de ser la obra insignia del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha impulsado a toda costa su promoción y utilización, esto a pesar de que en ninguno de sus viajes el mandatario ha aterrizado en esta terminal aérea.

Ahora, este inmueble se ha convertido en un icono del Estado de México, pues no solo se caracteriza por los difíciles y peligrosos caminos que conducen a él, sino que también el diseño de sus baños al más puro estilo de la lucha libre o el impresionante Museo del Mamut, pues ahora y con el objetivo de atraer a más viajeros, esta terminal estrenó la Terraza Sala VIP The Grands Lounge Elite, la cual está ubicada en la zona de salas de última espera y proporcionará servicios de lujo para los usuarios, aunque no será como en Sonora Grill.

Este nuevo servicio se inauguró el pasado 30 de agosto, así se informó a través de las redes sociales del Aeropuerto, será operada por la empresa del mismo nombre, la cual se especializa en salas lounge, como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Incluso, a través de Twitter, el AIFA invitó a los viajeros a asistir a esta nueva sala durante su próximo viaje y disfrutar de todos los beneficios y comodidades.

El ingreso a esta zona es gratuito, claro si se cuenta con la Membresía Priority pass, además de tarjetas VISA Platinum, Infinite o Signature, Membresía LoungeKey. Sin embargo, en caso de no tener a la mano ninguna de estas, también se pueden pagar 650 pesos para el acceso a esta zona exclusiva. En este sitio, los viajeros podrán disfrutar de servicio de restaurante, Spa, Estética, Café artesanal, cerveza artesanal, carrito de golf, guarda equipajes, incluso lustrado de zapatos.

Este aeropuerto fue inaugurado el 21 de marzo pasado y su funcionamiento ha causado dudas pues traslada a un número mínimo de pasajeros al día, está ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México y cerca de Tecámac y Ecatepec. Para llegar a él en auto se tiene que tomar el Circuito Exterior Mexiquense y la Autopista México-Pachuca, además de la carretera libre de cuota.

Fuente: Tribuna