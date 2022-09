Fallas en la Línea 3 del Metro de la CDMX provoca caos; desalojaron a los usuarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los capitalinos sufrieron las deficiencias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en específico de la Línea 3, la cual corre de la estación Indios Verdes, al norte de la CDMX, hacia Universidad, al sur de la misma. Pues se tuvo que realizar un corte de energía debido a que un tren presentó fallas. Esta situación ocasionó avance lento en toda la ruta y retrasos superiores a los 40 minutos.

En ese sentido, los usuarios comenzaron a expresar su molestia a través de redes sociales, donde reportaron que los trenes demoraban mucho en llegar a las estaciones como Viveros, pero no solo eso, pues también se quedaban detenidos por lapsos de hasta 20 minutos. En ese sentido también detallaron que tanto Indios Verdes como Coyoacán estaban saturadas, por lo que muchos viajeros decidieron salir de los túneles y buscar otro medio de transporte.

No solo los trabajadores resultaron afectados, pues también sufrieron los menores que se dirigían a la escuela y sus madres, ya que una usuaria lamentó que su hijo no pudiera llegar a su centro escolar a tiempo debido al estado del servicio, por lo que ya no le permitieron la entrada. Sin embargo, después de retirar el convoy averiado, el STC informó que se normalizó el avance y los trenes comenzarían a llegar a todas las estaciones. Lo que causó la furia de los capitalinos, pues esto no sucedió de esa manera.

Fallas en la Línea 3 del Meto de la CDMX, Foto: Twitter @dastek2508

Usuarios en Twitter reportaron retrasos de hasta 40 minutos, este jueves en la Línea 3. A las 07:34 horas se informó que el avance de los trenes era lento y que estaban realizando maniobras para desalojar a las personas y retirar un tren para revisión. Mas tarde, en Twitter afirmó que se normalizó el avance de los trenes en toda la línea 3, por lo que ya se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Sin embargo, los usuarios continuaron con las quejas en redes y reportaron que el avance seguía lento.

El pasado 30 de agosto por la mañana se realizó un corte de corriente en la estación Oceanía de la Línea B, mismo que interrumpió el servicio de trenes. De acuerdo con el Metro, el corte de hace dos días se debió a que un pasajero descendió a las vías, lo que se confirmó más tarde y se informó que se trataba de un hombre que descendió a buscar su cartera y quien fue detenido por las autoridades.

